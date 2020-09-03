Украинцев ошарашили поствыборным ростом цен на газ и электроэнергию

30.10.2020, Киев, Игорь Петров

Повышение цен на энергоносители и коммунальных тарифов на фоне сокращения субсидией приведет дальнейшему росту задолженности населения Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Суммарно цена газа в Киевской области будет 9 грн 70 коп., почти 10 грн за куб. Сравните с прошлым и позапрошлым годом. И это называется, как нам обещал господин Зеленский, «снижением тарифов». Мы видим что они, наоборот, повышаются.

Больше всего такое повышение цены на газ ударит по собственникам частных домов в сельской местности. Им придется в среднем на несколько тысяч гривен за сезон за отопление больше заплатить.

Кроме того, правительство планирует снять льготы на оплату за электроэнергию. Это почувствуют в многоквартирных домах. При этом и водоканалы планируют повысить цены в среднем на 20-30% до конца года. К сожалению, такой вот послевыборный сюрприз получит население.

Парадокс – что повышаются цены на газ и энергоносители, но при этом сумма денег, которая закладывается на помощь населению в виде субсидий, уменьшается в госбюджете. Из тех денег, что были предусмотрены на этот год на субсидии сняли 2,2 млрд грн и перебросили на программы большого воровства на дорогах.

Также мы знаем, что в проекте бюджета на следующий 2021 год заложено на 3 млрд грн меньше, чем на этот год. Это приведет к тому, что меньше украинских семей сможет получать субсидии, и это приведет к дальнейшему росту задолженности за коммунальные услуги», – сказал эксперт.