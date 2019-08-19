Украинцев тошнит от боевиков АТО на ТВ

19.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Рейтинги подготовленных киевскими пропагандистами материалов о ситуации в Донбассе начали стремительно падать на украинском ТВ.

Об этом в интервью киевской газете «День» заявил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы достаточно давно, где-то в 2017 году, заметили, что рейтинги фронтовых материалов постепенно падают. Это происходит на всех украинских каналах. Почему так? Почему зритель, увидев в кадре человека в шлеме и с автоматом, переключает свой телевизор на другой канал? Однозначного ответа у меня нет. Сначала я подумал, что зритель воспринимает войну как незаконченную однотипную историю. Как сериал, в котором развитие событий просто затормозило и стало неинтересным зрителям.

Потом я провел собственный импровизированный социологический опрос и с удивлением выяснил, что людям вообще психологически неуютно воспринимать информацию о войне. Просто не хотят они этого смотреть. Избегают дискомфорта. Вычеркивают его из своего собственного информационного пространства. И это внутренняя проблема наших людей», – сказал он.

Также Андрей Цаплиенко возмутился, что украинский телезритель предпочитает киевской пропаганде развлекательные и постановочные шоу.

«Наверное, вы знаете, что одной из самых популярных программ украинского телевидения много лет подряд было шоу «Следствие ведут экстрасенсы». С ним трудно было конкурировать. Потому что это было именно то, чего хотели зрители. Между настоящей войной и постановочной мистикой они выбирали второе. Иногда и я уже думал себе, не добавить ли какую-то мистику в новости (смеется). Но сейчас должен сказать совсем не смешную вещь. Когда мы хотим просто достучаться до людей с историей о сбитом «Боинге», они переключают на «Следствие ведут экстрасенсы». Постановочные драмы для них привлекательнее, чем реальные», – плачется пропагандист.

«Большинство украинцев «устали от войны». «Усталость от войны» — это такая саркастическая формула, которая объясняет безразличие многих украинцев к тому, что происходит на востоке Украины. Информационная политика Украины за последние пять лет создала такую форму реальности, при которой большинство людей просто не находятся в контексте этой войны. Возможно, такой была сознательная политика Порошенко — изолировать войну на восточных территориях, словно «закапсулировать» ее, и, таким образом, лишить большинство украинцев чувства реальной опасности. Война будто закапсулировалась в пределах Донецкой и Луганской области. Многие из наших сограждан знают о войне на востоке не больше, чем о войне в Сирии. Или Балканской войне конца XX века. Они считают, что это не их проблема. Не хотят признавать, что это их война, потому что если это признать, нужно определяться — брать в руки оружие, или камеру, или грузить «волонтерку» в бусик и ехать туда. Большинство людей хотят жить в комфорте, знать, что все хорошо, гривня не падает, и, время от времени вспоминая о Донбассе, говорить, что там идет «война олигархов», – констатировал Цаплиенко.