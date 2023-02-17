Украинский генерал призвал к показательным рейдам с бронетехникой на территории России

17.02.2023 13:35
  (Мск) 
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВСУ должны предпринять попытку вторжения в приграничные районы Российской Федерации.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ должны предпринять попытку вторжения в приграничные районы Российской Федерации. Об этом в эфире...

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По мнению Ягуна, это нанесло бы серьезный психологический удар по России.

«Проблема в том, что нам нужно демилитаризировать ту территорию. Я не знаю, возможно, в какой-то момент придется просто заходить на ту территорию и уничтожать даже не диверсионными группами, а реальными боевыми подразделениями с бронетехникой. Я думаю, что это будет показательно для некоторых российских», – сказал генерал.

«Даже такой, просто демонстративный заход на ту территорию – я не говорю захват, а просто зайти, пройти рейдом по их городам с украинским флагом – это будет такой эффект, что они надолго запомнят», – заявил Ягун.

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