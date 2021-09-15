Украинская авиация отбомбилась рядом с Крымом

15.09.2021 12:45 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина провела бомбометания в акватории Черного моря на полигоне рядом с Крымом в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба ВМСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В учениях были задействованы вертолеты Ми-8 и Ми-14ПЧ, которые, по легенде, получили задачи по поиску и поражению морских целей.

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«Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе. В свою очередь экипажи Ми-8, после боевого маневрирования парой, отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям», – говорится в сообщении.

По мнению военного эксперта, главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, мероприятие, проведенное украинскими военными, – это ответ на международные учения «Запад-2021», которые проходят в России и Белоруссии в эти дни.

«Жалкие попытки чем-то ответить на проведение стратегических учений «Запад-2021». Учитывая, что украинская власть настроена крайне русофобски и обвиняет Россию в подготовке вторжения на Украину под видом учения, для поддержания этого градуса ненависти были проведены эти демонстрационные акции, достаточно локальные, чтобы изобразить что-то. Дескать, «мы готовы к отражению агрессии». Это сделано исключительно для внутриполитического потребления. Масштабы крайне ограничены, поэтому мы рассматриваем это исключительно как неудачный украинский пиар», – заявил Коротченко.