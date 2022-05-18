Украинская пропаганда в ярости: Германское ТВ признало Крым российским
Влиятельный немецкий телеканал ARD в очередной раз обозначил Крым территорией России.
Это произошло во время трансляции сюжета о расширении НАТО, посвященному вступлению Швеции и Финляндии в Альянс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, на карте, которая была показана на экране, немецкий вещатель обозначил, что по состоянию на 2022 год полуостров является частью РФ.
Это вызвало негодование у киевского антироссийского пропагандиста Андрея Цаплиенко.
«Немецкое телевидение, похоже, считает Крым российским. Эта карта была показана 17 мая в 20:15 в программе Brennpunkt на канале ARD. Реагируют ли украинские дипломаты?», – возмущается Цаплиенко.
На момент выхода материала реакции от представителей МИД Украины не последовало. Отметим, что ARD уже не впервые обозначает полуостров частью РФ – подобная карта появлялась в эфире телеканала в январе прошлого года, но тогда, после обращения в свой адрес, администрация ARD извинилась и назвала это технической ошибкой, пообещав впредь не допускать подобного.
Спасибо!
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