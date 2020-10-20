20.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина
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Украинская школьная пропаганда цинично использовала Холокост


На Украине вышел учебник по истории для 11 класса, где фото Холокоста выдают за свидетельства депортации украинцев из Польши.

Об этом в своем блоге сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед вами два фото. Вверху: фото из учебника «История Украины для 11-го класса» 2019 года издания. К фото идет подпись – выселение украинского населения из Польши во время операции «Висла».

Внизу это же фото, только в лучшем качестве. Если присмотреться, то на выселяемых “украинцах” вы увидите нашитые шестиконечные звезды! Как это может быть, спросите вы?


Все очень просто: авторы рекомендованного Министерством образования Украины учебника, сфальсифицировали пособие, использовав для иллюстрации выселения украинцев фото Холокоста – депортации евреев Лодзи в нацистские концлагеря смерти» – написал Долинский у себя в «Facebook».

По его словам, на той же странице школьников цинично просят «рассмотреть фотодокумент» и задают вопросы: «О каких чувствах и настроениях свидетельствуют лица, позы и жесты изображенных? Сочувствуете ли вы этим людям?»

Долинский  также отметил, что учебник авторства Виталия Власова и Станислава Кульчицкого не только рекомендован Министерством образования и науки Украины, но и закуплен на государственные деньги тиражом 154 тысячи экземпляров.

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