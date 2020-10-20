Украинская школьная пропаганда цинично использовала Холокост

20.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине вышел учебник по истории для 11 класса, где фото Холокоста выдают за свидетельства депортации украинцев из Польши.

Об этом в своем блоге сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед вами два фото. Вверху: фото из учебника «История Украины для 11-го класса» 2019 года издания. К фото идет подпись – выселение украинского населения из Польши во время операции «Висла».

Внизу это же фото, только в лучшем качестве. Если присмотреться, то на выселяемых “украинцах” вы увидите нашитые шестиконечные звезды! Как это может быть, спросите вы?

Все очень просто: авторы рекомендованного Министерством образования Украины учебника, сфальсифицировали пособие, использовав для иллюстрации выселения украинцев фото Холокоста – депортации евреев Лодзи в нацистские концлагеря смерти» – написал Долинский у себя в «Facebook».

По его словам, на той же странице школьников цинично просят «рассмотреть фотодокумент» и задают вопросы: «О каких чувствах и настроениях свидетельствуют лица, позы и жесты изображенных? Сочувствуете ли вы этим людям?»

Долинский также отметил, что учебник авторства Виталия Власова и Станислава Кульчицкого не только рекомендован Министерством образования и науки Украины, но и закуплен на государственные деньги тиражом 154 тысячи экземпляров.