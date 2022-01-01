Украинские боевики-правосеки захватили школу на Луганщине

01.01.2022  23:33 (Мск), Луганск,
Сергей Вредников.  
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Война, Дзен, Донбасс, Происшествия, Украина
Новости Украины

В прифронтовом посёлке на оккупированной ВСУ территории ЛНР украинские военные с шевронами «Правого сектора» заняли здание школы под оперштат.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В прифронтовом посёлке на оккупированной ВСУ территории ЛНР украинские военные с шевронами «Правого сектора»...

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Так, жители подконтрольного Киеву н.п. Валуйское сообщили, что  27 декабря военизированные украинские националисты самовольно заняли здание общеобразовательной школы посёлка и оборудовали в нём оперативный штаб.

При этом оккупанты развернули настоящую наркодилерскую деятельность в районе своей дислокации.

«Под видом проведения патрулирования улиц и организации рейдовых мероприятий по противодействию диверсионных групп, в период проведения новогодних и праздничных дней, осуществляют распространение наркотических веществ среди молодежи и жителей поселка, организовывая «закладки». Так называемые «патрули» укомплектованы бывшими сотрудниками МВД Луганской области, которые свободно перемещаются по улицам с нарукавными шевронами ДУК «Правый сектор», – сообщает пресс-служба.

Согласно данным ведомства, есть информация, что поставка наркотических веществ осуществляется «волонтёрами» фонда «Защитник Украины», сотрудники которого часто посещают данный поселок, под видом доставки гуманитарной помощи мирным жителям.

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