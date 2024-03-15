Украинские мужики тайными тропами бегут из страны за огромные деньги

Украинские мужчины готовы платить баснословные суммы, чтобы избежать мобилизации и покинуть страну, которая запретила им право свободного выезда.

Так, Госпогрнаслужа Украины отчиталась об очередной группе граждан, задержанных при попытке нелегально покинуть Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Отмечается, что на границе с Венгрией было задержано 16 человек, которые заплатили организатору перехода 111.5 тысяч долларов.

«Сначала пограничники заметили 12 человек, направлявшихся в сторону госграницы. Впоследствии – еще 5. Сопровождал их 27-летний местный житель, который вместе с «клиентами» пытался скрыться от стражей порядка.

Мужчин доставили в пограничное подразделение. На них составлены админпротоколы. Относительно переправщика направлено сообщение в Нацполицию», – сообщили Госпогранслужба Украины.