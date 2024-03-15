Украинские мужики тайными тропами бегут из страны за огромные деньги

Игорь Шкапа.  
15.03.2024 13:20
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Украинские мужчины готовы платить баснословные суммы, чтобы избежать мобилизации и покинуть страну, которая запретила им право свободного выезда.

Так, Госпогрнаслужа Украины отчиталась об очередной группе граждан, задержанных при попытке нелегально покинуть Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Украинские мужчины готовы платить баснословные суммы, чтобы избежать мобилизации и покинуть страну, которая запретила...

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Отмечается, что на границе с Венгрией было задержано 16 человек, которые заплатили организатору перехода 111.5 тысяч долларов.

«Сначала пограничники заметили 12 человек, направлявшихся в сторону госграницы. Впоследствии – еще 5. Сопровождал их 27-летний местный житель, который вместе с «клиентами» пытался скрыться от стражей порядка.

Мужчин доставили в пограничное подразделение. На них составлены админпротоколы. Относительно переправщика направлено сообщение в Нацполицию», – сообщили Госпогранслужба Украины.

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