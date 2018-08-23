23.08.2018, Москва, Анастасия Самойлова
  6 647 просмотров
История, Украина

Украинские сепаратисты получили удар под дых



Украинская верхушка не имела права инициировать сепаратистский референдум о выходе из состава СССР в декабре 1991 года.

Такое заявление в ходе передачи «60 минут» сделал российский историк Евгений Спицын, обращаясь к гостям из Киева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



«У вас завтра будет национальный праздник. Я просто хочу напомнить уважаемым телезрителям о том, что в основе вашего праздника лежат незаконные действия. Именно поэтому вы получили то, что получили.

Дело в том, что, действительно, 24 августа ВС УССР провозглашает акт «о государственной независимости». По закону о порядке выхода союзной республики из состава СССР, этот акт должен был быть подтвержден на референдуме. По закону этот референдум могли проводить не ранее шести и не позднее девяти месяцев. То есть, самое раннее, когда этот референдум мог быть проведен – это 24 февраля. Вы его провели 1 декабря 1991 года», – объяснил Спицын.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть