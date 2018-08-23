Украинские сепаратисты получили удар под дых

23.08.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Украинская верхушка не имела права инициировать сепаратистский референдум о выходе из состава СССР в декабре 1991 года.

Такое заявление в ходе передачи «60 минут» сделал российский историк Евгений Спицын, обращаясь к гостям из Киева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У вас завтра будет национальный праздник. Я просто хочу напомнить уважаемым телезрителям о том, что в основе вашего праздника лежат незаконные действия. Именно поэтому вы получили то, что получили.

Дело в том, что, действительно, 24 августа ВС УССР провозглашает акт «о государственной независимости». По закону о порядке выхода союзной республики из состава СССР, этот акт должен был быть подтвержден на референдуме. По закону этот референдум могли проводить не ранее шести и не позднее девяти месяцев. То есть, самое раннее, когда этот референдум мог быть проведен – это 24 февраля. Вы его провели 1 декабря 1991 года», – объяснил Спицын.