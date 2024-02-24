Украинский дипломат приписал к «российским агентам» блокирующих границу польских фермеров

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Протест польских фермеров имеет право на жизнь только, если они митингуют под правительственными зданиями или представительствами структур ЕС. При этом, если речь идет о блокаде границы с Украиной, то это – российский след.

К такому выводу в интервью украинской пропагандистке Янине Соколовой пришел бывший посол Украины в Польше, скандальный экс-министр иностранных дел Андрей Дещица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дещица аргументировал свои слова тем, что такая блокада вредит украинской экономике и обороноспособности.

«На самом деле, это не исключительно российский след, но если идет речь о блокировании украинско-польской границы и эти пикеты, баррикады возле пунктов пропуска на международных автомагистралях с польской стороны, то тут выглядит, что здесь есть российский след… Нормально, если они высказывают свои протесты путем блокирования, скажем, или пикетов возле парламентов национальных или возле правительств, возле Министерства сельского хозяйства, а также возле здания Европейской комиссии. Но блокирование украинско-польской границы выглядит уже достаточно подозрительно. Потому что это бьет по обороноспособности Украины, это точно ослабляет ее обороноспособность, это бьет по экономическим интересам Украины, это бьет по экономическим интересам и Польши, украинско-польским контактам. Но что больше меня беспокоит, это бьет по межчеловеческим отношениям между Украиной и Польшей», – заявил Дещица.