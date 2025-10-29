Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад будет натравливать Украину против России, но сам на войну с русскими не явится. Это уже доказано историей.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский экономист Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

