Украинский эксперт: У нас мало поводов для оптимизма. Cитуация очень и очень плохая

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Страны западного блока, включая Турцию, должны начать задерживать российские торговые суда за то, что те якобы тайно перевозят боевые ракеты.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Центра оборонных стратегий Богдан Устименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас мало моментов для оптимизма. Потому что ситуация очень и очень плохая. РФ с помощью якобы торгового флота очень нагло перевозит через Дарданеллы и Босфор ракеты, другие государственные российские грузы, в частности военного назначения. Море – оно для обычного гражданина сложное, непонятное. Профессионалы, в частности Турция, США и другие страны, понимают, что происходит и что перевозится. Потому что это всё видно с помощью спутников и другого специального оборудования», – отметил Устименко.

При этом он не уточнил, зачем, откуда и куда перевозятся эти ракеты. Вместо этого Устименко обвинил Россию в «нарушении» международных соглашений.

«И международное сообщество не реагирует на эти факты нарушений РФ, в частности Конвенции Монтрё, в «Дополнении № 2» есть раздел «Классы», и там написано, что торговые или небоевые судна приравниваются к военным кораблям, если они выполняют вспомогательную функцию. И то, что РФ перебрасывает формально эти судна с одной компании на другую, формально они остаются под государственным флагом РФ и классифицируются как вспомогательное подразделение боевого флота РФ. Но никто ничего не делает. В то же время продолжаются задержания судов с зерном, которые направляются с портов Украины в направлении мирового океана, и которые заходят», – добавил эксперт.