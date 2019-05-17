Украинский филолог запугивал русский Харьков повторением судьбы Крыма

17.05.2019, Харьков, Владимир Гладков

Вражеские Украине силы хотят сделать из украинцев «неукраинцев», чтобы иметь законные основания для аншлюса.

Об этом в ходе презентации языкового пособия для русскоязычных украинцев, которую транслировал YouTube-канал медиапроекта «Накипело», заявил автор издания, профессор КМУ, завкафедрой славянской филологии, националист Иван Ющук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поделюсь своими впечатлениями от Харькова, где я третий день, и я понял: Харьков, действительно, украинский город. В Харькове я и на вывесках вижу украинский язык, и люди, с которыми я сталкивался, эти люди влюблённые и в Харьков, и в Украину, и в украинский язык. Я желаю харьковчанам быть такими же украинцами, тем более, что харьковчане на переднем плане нашего фронта в борьбе против того заклятого агрессора, которому всё мало и хочется всего побольше», – как мог заигрывал с харьковчанами Ющук.

«Хочу сказать, и пусть все запомнят, что Украина – это государство украинцев, а не всех, кто сюда прибыл. Что это значит: если бы не было украинцев, не было б такого государства, не было бы необходимости и основания для такого государства. И мы даём основания для существования государства Украина.

Почему, я скажу: наши вражеские силы хотят из нас, украинцев, сделать неукраинцев для того, чтобы потом иметь законные основания для аншлюса», – закончил вступительное слово профессор.

Отметим, что пособие «Я вивчу українську мову. Я выучу украинский язык» по сути оказалось просто набором упражнений для самообучения, однако автор рассказал, что привёз целых две книги.

«Первая книга – «Словарь украинского языка VI века». Это не выдумка, если кто откроет её, то найдёт 13 тысяч украинских слов.

Сейчас мы можем прочитать, что украинский язык создан даже не украинцами, а то поляками, то австрияками и не раньше середины XXI века, но 13 тысяч украинских слов существует с XI века. Полторы тысячи лет», – уверяет Ющук.

Зампред правления ХОО ВУТ «Просвита» им. Шевченко Владимир Коваленко оценил вклад киевского профессора в общее дело.

«Для того, чтобы украинский язык, действительно, звучал в больших городах Украины, необходимо создание научно-консультационных центров украинского языка, функцией которых было бы создание научно-экзаменационной системы «Украинский язык». За годы независимости титаны украинской филологии создали словари, справочники по правописанию, самоучители украинского языка, и, как видим, сегодняшняя презентация показывает работу профессора Ющука, которую можно использовать и для повышения уровня владения языком.

Граждане Украины осознают, что там, где нет украинского языка, может снова возникнуть такая ситуация, как в Крыму и на Донбассе», – пытался напугать русскоязычных украинцев Коваленко.