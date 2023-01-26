Украинский генерал: Мы трижды чуть не потеряли Крым задолго до 2014 года

Украине удалось трижды избежать военного столкновения с Россией за Крымский полуостров, пока страна сохраняла остатки суверенности, дарованные ей СССР. Когда к власти пришли не прошедшие школы КПСС, но хорошо стимулируемые и управляемые Западом политики, возвращение Крыма стало неизбежным, как и столкновение с РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На канале украинского телеведущего Дмитрия Гордона экс-глава Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж ударился в воспоминания о пресеченных Киевом трех попытках захватить Крым. Первая, по его словам, была в 1994 году, когда русское движение Крыма было подавлено привезенными из Центральной и Западной Украины силовиками.

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«Первая ситуация, когда мы получили четкую информацию о том, что российское руководство дало команду готовить референдум: агентурные позиции, бизнес местный, «Русский блок», «Русское единство», «Русское движение Крыма», мощный лужниковский криминал, соответственно агентура в спецслужбах и правоохранительных органах и Верховный совет Крыма с президентом Мешковым. Все было готово. Тогда только пришел Кучма, и мы говорим: так, или они проведут и будет война, или мы работаем на упреждение, готовим глубокую операцию на протяжении несколько дней, направляем туда не крымских эсбэушников, а из центральных из западных аппаратов, за ночь завезли 45 тысяч человек. Мешков, Цеков, все остальные депутаты Верховного Совета, 12 организаций русского движения, агентура, бандиты все были арестованы за ночь и никто никуда не дернулся. Были заняты органы управления Крыма – Верховный совет и Кабинет министров, силовые структуры, включая МВД и СБУ, и никто никуда не пошел», – заявил украинский генерал.

О том, что референдум все-таки был проведен 27 марта 1994 года, Маломуж, видимо, запамятовал, как и о том, что 60% проголосовавших высказались за усиление полномочий властей Крыма, включая президента, и за двойное гражданство крымчан – Украины и РФ. Но поскольку от Москвы на просьбы крымчан реакции не последовало, а первый президент РФ Борис Ельцин проигнорировал результаты Всекрымского референдума 1991 года, на котором крымчане высказались за автономию в составе союзного государства, а не в составе Украины, Киеву ничто не помешало подавить «сепаратистские настроения».

Вторая попытка Крыма вернуться в Россию была в 1996 году, когда во время военной операции в Чечне, со слов Маломужа, российские спецслужбы хотели воспользоваться беспорядками с участием меджлисовцев.

«Была спровоцирована ситуация между крымскими татарами и русскоязычным, как они говорят, населением. Пошли поджоги и нападения на крымских татар, убийства, группа на группу шла сначала локального уровня на Южном берегу Крыма, а затем, соответственно, это прошло глобально. И, конечно же, крымские татары поднялись на протест, они объединились, около 6 тысяч шло на Симферополь с целью выйти и захватить город и заявить на свои права. Вот поэтому нужно было и остановить крымских татар с одной стороны, и не допустить столкновения с противоборствующими группировками, – утверждает украинский генерал.

«Была подготовлена очень мощная операция, я сам руководил этой операцией. Конечно, остановили крымских татар, пригласили Джемилева, Умерова, Бекирова, других для того, чтобы объяснить – их поставили под войну. Я им говорю: «вас втягивают в конкретное противостояние. Мы не допустим с той стороны нападений, но и давайте мы с вами начнём диалог, создадим при президенте комиссию по крымско-татарскому вопросу, и, соответственно, через диалог будем дальше работать».

В попытках вывести свою персону из политического забвения, Маломуж допустил серьезную ошибку – забыл о специальном указе президента Украины «О неотложных мерах по устранению нарушений законности и правопорядка в Автономной Республике Крым». Этот указ появился в 1995 году как ответ на бесчинства, устроенные сторонниками признанного в РФ экстремистским меджлиса крымско-татарского народа. В июне они устроили погром в Феодосии с захватом заложников. Тогда от рук меджлисовцев несколько человек получили ранения. Аналогичные беспорядки они устроили в Щебетовке и Судаке. А когда колонна двинулась на Симферополь, подъезды к столице пришлось перекрывать войскам и подразделениям ОМОНа. Что касается чеченской операции, то 24 апреля 1996 года президиум меджлиса на своем внеочередном заседании объявил траур по Джохару Дудаеву. К слову, на стороне дудаевцев действительно воевало много сторонников меджлиса, а оставшихся сиротами детей боевиков принимали в меджлисовских семьях.

В третий раз у Крыма был шанс вернуться в Россию уже в 2008 году, когда 8 августа Грузия напала на Южную Осетию.

«В 2008 году мы упредили войну с Россией, иначе тогда было бы то, что есть сейчас. Когда было противостояние с Грузией, и предполагали, что Черноморский флот России мог идти на Грузию, а наш, соответственно, мог этому противостоять. Это могло быть уже начало военной операции друг против друга, это начало глобальной войны, и, конечно никто об этом не знал. Наша страна спала спокойно, но вот ночью этот вопрос решался с 8 на 9 августа 2008 года, и только очень тяжелые переговоры с Медведевым, с нашим президентом, с нашими партнерами США, Францией, и личная наша миссия в Москву, чтобы упредить такие действия, привели к тому, что война не состоялась. И пришлось нам тогда очень мощно работать на урегулирование ситуации и создание условий для безопасности в перспективе, потому что понимали – война в любом случае будет. И не дать России наращивать ресурсы по всем направлениям – и на границах, так сказать, и в военном формате», – утверждает Маломуж.

Он добавил, что Москва прямо обвинила Киев в готовности к войне вместе с Грузией и размещению ракет НАТО, включая баллистические ракеты, на территории Крыма.

«Знаете, дезинформация полнейшая, голосованная, как сейчас. Одни и те же обвинения, что Путин предъявил нам сейчас в тот период звучали, – подчеркнул генерал. – Мы понимали, или начинать войну, которая приведёт к системным жертвам и возможно тяжело будет идти, или все-таки отработать так оперативно, что, я считаю, основной момент политики государства любым средствами и политическими, оперативными, силами разведки, спецслужб и дипломатических служб не допустить войны, не создавая проблем для страны, не теряя суверенитета. Это нужно уметь поставить агрессора на место – аккуратно, жестко, сильно».

И опять украинского генерала подвела память. В 2006 году по городам Крыма прокатилась волна антиНАТОвских выступлений, спровоцированная несанкционированным заходом в порт Феодосии кораблей НАТО с техникой и спецсредствами.

Вначале крымчане преградили подъезды к порту, не давая подъехать грузовикам для выгрузки НАТОвцев, затем американских военных и инженеров блокировали в гостиницах, куда их поселили для подготовки совместных учений «Sea breeze -2006». Симферополь, Старый Крым, Партенит, Алушта – во всех городах пикетчики не давали НАТОвцам хода.

И хотя официально в Феодосию привезли катки, бульдозеры, иную инженерную и военную технику для подготовки Старо-Крымского полигона к совместным учениям, местные жители выяснили, что в 50 контейнерах американские военно-транспортные корабли доставили в Крым взрывчатку и отравляющие вещества.

Что касается нынешних обвинений Украины в намерении разместить в Крыму базу НАТО, то оно закреплено в так называемой стратегии реинтеграции, которую Киев называет базовым документом своей политики в случае захвата полуострова.