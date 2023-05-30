Украинский генерал обещает увеличить частоту и количество ударов по российской территории

Анатолий Лапин.  
30.05.2023 13:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина, по мере наращивания запасов и типов ракет и беспилотников, будет увеличивать и атаки на российские города.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина, по мере наращивания запасов и типов ракет и беспилотников, будет увеличивать и атаки...

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По словам Кривоноса, участятся также и атаки на пограничные населенные пункты.

«Хотелось бы, если честно, чтобы такие моменты были значительно чаще – не только в Брянске, не только Белгород, не только Воронеж, а и в значительно более широком варианте были действия вдоль российско-украинской границы. Как раз эта ситуация достаточно ярко показала, как информационно раскачивается общество в Российской Федерации.

Пока их дом не зажжешь, они двигаться не будут, потому чем больше мы сможем наносить удары по российской территории – это касается не только сухопутного наступления, как это было за счет наших российских добровольцев, а за счет мощных ударов по таким же объектам, как били они и бьют по нашей территории, должны отвечать и мы», – сказал Кривонос.

«На их удары должны отвечать двумя ударами, – тогда быстрее все доходит. Я понимаю, что на данном этапе пока что наши возможности ограничены, но это вопрос «пока что»…

Со временем мы нарастим свои возможности и тогда также, как к нам они десятками летят, своими ракетами, также и мы десятками, а в дальнейшем и сотнями беспилотников будем наносить удары. В том числе и по Самаре, в том числе и по Коломне, в том числе и по Нижнему Новгороду. Именно там, где находятся их мощные предприятия оборонно-промышленного комплекса», – заявил Кривонос.

 

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