Украинский политолог: Всё идёт к тому, что ЛДНР будут признаны Россией

Произошедшее обострение на линии фронта в Донбассе может быть использовано Россией для ускорения процесса признания ЛДНР.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» завил украинский политолог Владимир Воля.

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«Происходящее может стать началом нового этапа российской стратегии по выходу из Минских соглашений.

Общественное мнение уже давно формируется в отношении того, что правительственные подразделения занимают «серые зоны» и ведут постоянные обстрелы, поэтому Россия должна защитить Донбасс. Я не исключаю, что она может воспользоваться данной ситуацией, чтобы, во-первых, нанести какие-то точечные удары по позициям, откуда велся обстрел, то есть, сыграть роль миротворца. Таким образом, происходящие действительно может стать началом локальной эскалации.

Кроме того, даже не учитывая возможность нанесения ответных ударов, нынешнее обострение может быть использовано как аргумент для того, чтобы Путин принял решение о признании ЛДНР и поставках вооружения.

Тема поставок вооружений в ЛДНР как паритетный ответ на поставки вооружений Западом в Украину уже несколько недель активно обсуждается депутатами российской Госдумы, сенаторами и другими политиками.

Но если Россия будет поставлять оружие без признания ЛДНР, то это будет выглядеть даже с точки зрения России неправильно. Напомню, что Россия события на востоке Украины сейчас трактует как внутренний конфликт в Украине, и если при такой трактовке будут вестись поставки оружия, то получится, что Россия сама начинает вмешиваться внутренний конфликт, поставляя вооружения.

Всё идёт к тому, что ЛДНР будут признаны Россией, им будут оказывать военную помощь – так, чтобы это не было вмешательством во внутренний конфликт в Украине», – сказал Владимир Воля.