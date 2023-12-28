Украинский полковник: У нас нарастает снарядный голод

Анатолий Лапин.  
28.12.2023 11:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 199
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинской армии все больше не хватает артиллерийских снарядов. При этом дроны-камикадзе не помогут решить проблему и заменить артиллерию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской армии все больше не хватает артиллерийских снарядов. При этом дроны-камикадзе не помогут решить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Нарастают проблемы снарядного голода у Вооруженных сил Украины, о чем уже открыто говорят командующие стратегических направлений Вооруженных сил Украины. Так, генерал-майор Тарнавский заявил, что тех объемов помощи, которые мы имеем сегодня, недостаточно, учитывая наши потребности.

Поэтому мы перераспределяем их, перепланируем задачи, которые ставили перед собой, и делаем их меньше, потому что нам нужно их обеспечить», – сказал полковник.

«Дроны не в состоянии полноценно заменить артиллерийские снаряды. Они хороши для ударов по открытым или движущимся целям, а разбирать ими укрепрайоны, создавать концентрацию огня такую, как огневой вал или огневой налет, – это может только крупнокалиберная артиллерия.

Беспилотные летательные аппараты хороши в обороне, или в наступлении в тактическом звене, до взвода в связке штурмовых групп… Кроме того, не надо забывать, что у противника на высшем уровне разработана система РЭБ тактического, оперативного и стратегического уровня, что может свести на нет все усилия по одностороннему развитию только этого вида вооружений», – заявил Стариков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть