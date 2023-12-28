Украинский полковник: У нас нарастает снарядный голод

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Украинской армии все больше не хватает артиллерийских снарядов. При этом дроны-камикадзе не помогут решить проблему и заменить артиллерию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нарастают проблемы снарядного голода у Вооруженных сил Украины, о чем уже открыто говорят командующие стратегических направлений Вооруженных сил Украины. Так, генерал-майор Тарнавский заявил, что тех объемов помощи, которые мы имеем сегодня, недостаточно, учитывая наши потребности. Поэтому мы перераспределяем их, перепланируем задачи, которые ставили перед собой, и делаем их меньше, потому что нам нужно их обеспечить», – сказал полковник.

«Дроны не в состоянии полноценно заменить артиллерийские снаряды. Они хороши для ударов по открытым или движущимся целям, а разбирать ими укрепрайоны, создавать концентрацию огня такую, как огневой вал или огневой налет, – это может только крупнокалиберная артиллерия.

Беспилотные летательные аппараты хороши в обороне, или в наступлении в тактическом звене, до взвода в связке штурмовых групп… Кроме того, не надо забывать, что у противника на высшем уровне разработана система РЭБ тактического, оперативного и стратегического уровня, что может свести на нет все усилия по одностороннему развитию только этого вида вооружений», – заявил Стариков.