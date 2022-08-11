Украинский посол в Турции пригрозил Анкаре санкциями за помощь России

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Новости Украины

Турция попадет под санкции Евросоюза и США в случае, если будет доказано, что она помогает обойти уже наложенные ограничения на Россию. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо ТВ» заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Боднара, Украина пока не видит большой помощи России со стороны Турции, хоть взаимная торговля между этими странами и выросла почти на 50% за полгода.

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«Если будет доказано Соединенными Штатами и Европейским Союзом, что Турция помогает России в обходе санкций, то турецкие компании или органы власти попадут под вторичные санкции, которые с этим связаны, это однозначно. На сегодня ни наши международные партнеры, ни мы такой прямой помощи России не зафиксировали. Если вы посмотрите на структуру торговли, то за полгода торговля между Турцией и Россией выросла на 46%, это правда, но рост идет за счет поставки энергоносителей из России в Турцию… То есть, никакого существенного роста турецкого экспорта, который бы показывал супер обход санкций, нет», – заявил Боднар.