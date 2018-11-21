Украинский суд постановил взыскать с РФ 180 тысяч евро за погибшего в ЛНР «айдаровца»

21.11.2018, Хмельницкий, Владимир Гладков

Хмельницкий городской суд постановил взыскать с Российской Федерации 180 тысяч евро в пользу семьи погибшего в ЛНР боевика батальона «Айдар».

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого городского суда Хмельницкой области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решением Хмельницкого горрайонного суда от 13 ноября 2018 взыскано с государства Российская Федерация в пользу вдовы военного и двух несовершеннолетних детей моральный ущерб, вызванные гибелью мужа, отца, в размере по 60 000 евро каждому», – говорится в сообщении.

По информации суда, боевик был призван Сватовским районным военным комиссариатом Луганской области по мобилизации в в/ч пп В0624 (батальон «Айдар») и направился в его составе в зону боевых действий на Донбассе. В период прохождения военной службы занимал должность старшего наводчика 2 минометного взвода, вос 143803А. В период с 29.08.2014 года по 05.09.2014 года принимал непосредственное участие в «АТО».

5 сентября 2015 года направлявшийся после выполнения боевой задачи в город Счастье в Славяносербском районе ЛНР взвод «айдаровцев», в числе которых был муж истицы, наткнулся на засаду, где их ждал «танк, БТР и значительное количество вооруженных солдат», вследствие чего все боевики, кроме одного рядового, погибли.

«Решением Хмельницкого горрайонного суда от 03.05.2017 года по делу был установлен факт гибели военного при исполнении обязанностей военной службы 05.09.2014 года на территории Луганской области в г. Счастье, вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», – отметили в пресс-службе.

«Суд в частности указал, что нарушив Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Будапештский меморандум (п.1,2), Хельсинкский заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 01.08.1975р., Договоры заключены между Украиной и Россией в т.ч. о российско-украинскую государственную границу, Россия вышла за пределы своих суверенных прав, гарантированных ст.2 Устава ООН, что, по убеждению суда, в свою очередь свидетельствует об отсутствии у нее судебного иммунитета.

При решении требований истца, суд также применил практику Европейского суда по правам человека, в частности решение по делу Луизидоу против Турецкой Республики (CASE OF LOIZIDOU v.TURKEY (Article50), (40/1993/435/514) 28 July 1998), согласно которому решено обязать выплатить компенсацию истцу, в том числе и за моральные страдания из-за незаконной оккупации части Кипра турецкими Вооруженными Силами», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, решение в силу не вступило и может быть обжаловано.