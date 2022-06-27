Новости Украины

Польский политолог Матеуш Пискорский публикует обращение к гражданам Украины.

Вас много в нашей стране. Одни говорят о четырех миллионах, другие – о пяти и более. Так, или иначе, каждый восьмой человек, живущий сегодня в Польше, является выходцем с Украины. И каким-то образом мы должны научиться понимать друг друга, уважать и жить бок о бок. От всего сердца желаю вам всем благополучно вернуться в свои дома в Харькове, Житомире, Днепропетровске (мне трудно привыкнуть к новому названию этого города), Луганске, Тернополе, Одессе, Киеве и многих других прекрасных городах, поселках и селах, откуда вы родом.

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Нас многое разделяет. Например, трудные, кровавые, трагические моменты жизни наших двух соседних обществ. По воле судьбы и по приговору истории мы попали под влияние Запада, а вы остались на Востоке. Впоследствии, именно мы пытались эксплуатировать вас, что, по сути, стало одной из фундаментальных причин нашей общей цивилизационной и экономической отсталости. Вы часто правы, когда говорите о «польских господах» с упреком и обидой в голосе.

Тот факт, что мы находились под влиянием Запада, означал, что наши предки часто относились к вам с презрением и даже не могли скрыть своего презрения к вашим предкам и их культуре. В результате некоторые из ваших предков выдавали себя за поляков, чтобы занять лучшее место в социальной иерархии Первой республики. Другие восстали против правления тогдашней олигархии, создав уникальное для Европы явление – казачество. Именно Москва протянула руку помощи казакам, а не «польские господа». И вы имели полное право ненавидеть этих «владык», восставать против них. Иногда происходили восстания и кровавые мятежи.

Во Второй Польской Республике мы разрушали ваши храмы, а вы убивали наших политиков, организовывали теракты, иногда успешные. В Европе свирепствовал нацизм. Некоторые из вас позволили соблазнить себя этим и, в результате, совершили геноцид не только на нас, но и на тех из вас, кто не разделял их увлечения методами Третьего рейха, кто просто вел себя прилично по отношению к полякам и другим национальностям, живущим вместе на их земле. Они были хорошими соседями. Некоторые из вас могут не согласиться с этими оценками недавней истории. Но вы должны понимать, что для нас неприемлемы ссылки на идеологии и фигуры, ассоциируемые в Польше с преступлением геноцида. Даже если некоторые польские политики сегодня делают вид, что это их не беспокоит.

Мы должны говорить о трудных, трагических моментах. И на Украине, и в Польше есть прекрасные историки и ученые, которые могли бы многого добиться вместе. Например, они могли бы составить протокол расхождения трактовок событий, а при благоприятных условиях, возможно, и прояснить некоторые пробелы. Однако этим должны заниматься ученые, а не пропагандисты, так называемой, исторической политики из Польского и Украинского института национальной памяти. Кстати, создавая этот институт, ваши власти скопировали наши худшие образцы. Польский институт внес глубокий раскол в нашу нацию, фальсифицировал историю и превратил осмысление нашей истории в фарс.

Однако есть многое, что нас объединяет. Вы – восточные славяне, а мы относимся к вам как западные славяне. У нас много общих обычаев, культурных кодов и даже суеверий со времен древних славян. Мы говорим на языках, которые принадлежат к одной группе индоевропейских языков. Мы можем понимать друг друга, не прибегая к английскому языку (я считаю его использование между нами абсурдным). Многие наши модели поведения, ценности и модели поведения поразительно похожи.

В новейшей истории нас объединяет общая победа над немецким геноцидом, нацизмом. Мы преклоняемся перед памятниками тех ваших предков, которые в рядах Красной Армии освобождали нашу страну от оккупации. Вообще-то преклонялись, пока памятники и мемориалы ваших дедов и прадедов не были снесены политическими решениями вышеупомянутого Института национальной памяти. Вместе мы освободили не только Польшу и ее новые отвоеванные территории, но и Берлин. В нашей и в вашей стране официальные власти, очевидно, не помнят об этом, но факты остаются фактами. В новейшей истории мы пытались построить социализм. Вы – в рамках Советского Союза, на который вы имели довольно большое влияние (ваши люди возглавляли СССР в течение нескольких десятилетий), мы – в рамках Восточного блока. Все было не так трагично, как некоторые утверждают сегодня. Мы совершили беспрецедентный для нашей ранней истории скачок в развитии технологий и цивилизации. После распада Восточного блока и СССР мы вместе пережили катастрофу, видели процесс разрухи и целенаправленного уничтожения достижений нескольких поколений. У вас были олигархи, у нас – крупный транснациональный капитал.

Спустя некоторое время траектории нашего развития несколько разошлись. Обе наши страны оказались на периферии, став зависимыми территориями. Трудно сказать, какой путь был лучше. Мы были модернизированы через членство в Европейском Союзе, потому что это было необходимо ведущей европейской экономике Германии, субподрядчиком которой мы стали. Вы позволили возникнуть собственной олигархии; хотя столица была вашей, национальной, ее представители не очень-то заботились о строительстве дорог, школ и всей инфраструктуры.

Нас объединяет то, что мы живем в геополитически важном пространстве. Это особенно касается вас. Именно о вас неоднократно говорили и писали ведущие американские эксперты, прямо указывая, что вас следует использовать против России. Нас уже использовали, особенно после того, как мы оказались в НАТО в 1999 году – вопреки очевидным выводам предыдущих лет. Потом были, как вы, возможно, слышали, секретные тюрьмы ЦРУ на нашей территории, участие наших солдат в империалистической агрессии против Ирака (ваши, кстати, тоже там были) и унизительное политическое подчинение всех сменяющих друг друга правительств американскому посольству в Варшаве. С вами все было не так просто. Англосаксам пришлось вкачать миллиарды долларов в ваших активистов, чтобы они, наконец, добились успеха, в так называемой, «цветной революции», которую некоторые, возможно, по иронии судьбы называют революцией достоинства. Вы безвозвратно потеряли Крым и Донбасс из-за людей, которые затем незаконно пришли к власти в Киеве. Позже вас еще больше унизили драконовские директивы Международного валютного фонда и Запада, которые лишили вас практически всего. Должен признаться, что я не совсем понимаю, почему вы не организовали настоящий социальный и украинский Майдан, когда ваши коммунальные платежи были увеличены на несколько сотен процентов, а с вами обращались как с рабским населением в завоеванной стране. Кстати, я не очень понимаю поляков, которые сегодня не протестуют по поводу цен на топливо, отопление и продукты питания.

Я рад, что у многих из вас такое хорошее мнение о нашей стране. Однако я хотел бы обратить ваше внимание на то, что это не та воображаемая «Европа», к которой вы стремитесь. Под тонким слоем различных лозунгов и ложных заверений о наших ценностях скрывается реальность, описание которой займет много места и не вызовет у вас оптимизма. Каждому пятому жителю Польши угрожает крайняя нищета. Хотя большинство из нас работает, все больше и больше, люди испытывают серьезные проблемы с основными платежами и покупками. Наша служба здравоохранения уже давно перестала что-либо гарантировать; из-за ее недостаточного финансирования тысячи людей ежегодно не доживают до жизненно важных операций и лечения. Наша система образования и обучения выпускает тысячи функционально неграмотных людей, которые не могут понять даже очень простые тексты и сообщения. Наш уровень жизни, несомненно, выше вашего в последние годы, в основном благодаря нашему вступлению в Европейский Союз, в который вы не сможете вступить (ЕС объективно не может себе этого позволить, а статус кандидата в эту организацию, как показывает пример Турции, мало что значит). Однако ситуация меняется на наших глазах. В результате решений сверхдержав мы стоим на пороге гигантского экономического кризиса, глубокой депрессии, которая закончится разрушением всей социальной структуры – нашей и вашей.

Иногда конфликт, происходящий на вашей земле, называют конфликтом «свободного мира» с «миром диктатур». Но давайте не будем преувеличивать с этой верой в «свободу». В Польше людей арестовывают и сажают в тюрьму за выражение определенных взглядов, которые не нравятся властям. Они теряют работу за то, что подвергают сомнению господствующую идеологию, а их запуганные друзья отворачиваются от них. Это мало чем отличается от вашей ситуации, когда власти в Киеве закрывают определенные телеканалы, репрессируют противников режима или запрещают крупнейшую оппозиционную партию в парламенте. Поэтому вы не можете рассчитывать на свободу, которую на Западе называют высшей ценностью. Здесь вы этого не найдете.

Я знаю вашу страну и испытал там прекрасные моменты. Я помню теплый, гостеприимный и дружелюбный народ, на который всегда можно было рассчитывать в трудную минуту. Меня завораживало то, что они говорили на разных языках и принадлежали к разным культурам и национальностям. Для меня это было похоже на Советский Союз в меньшем масштабе. Жаль, что многим из них пришлось покинуть вашу страну просто потому, что они хотели остаться самими собой, сохранить свою самобытность. После 2014 года, когда ваша страна была практически ликвидирована в ее нынешнем виде, я посетил Крым и Донбасс. И я встретил там много замечательных людей, которые чувствуют себя украинцами, говорят по-украински, хотя, уже живут в других странах.

Я считаю любую войну худшим из возможных решений. Однако то, что произошло 24 февраля, можно было предвидеть. Не несколькими неделями или месяцами ранее, когда Россия сформулировала четкое и читаемое предложение о гарантии мира, на которое Запад даже не отреагировал. Гораздо раньше, в работах американских стратегов и аналитиков, которых ваши лидеры должны знать, было прямо сказано, что вы должны быть использованы как оружие против Москвы. Англосаксы не заботились о вашем мире, безопасности и процветании. Речь шла о том, чтобы превратить вас в пушечное мясо для своих целей.

Борьба, жертвы, кровь и страдания не являются в этих условиях реализацией какого-то национального долга или высокой идеи. Так вам говорят, но, на самом деле, вас просто используют. Славян и восточноевропейцев-против других славян, которые так близки вам (и немного нам) культурно и ментально. Удобно устроившись в своих кожаных креслах, авторы всей этой глобальной игры лишь удовлетворенно смотрят на вас и потирают руки, наблюдая, как вы погибаете во имя их плана сделать мир в соответствии с их представлениями.

Многим моим сегодняшним соотечественникам это не очень нравится (некоторые пытаются нас стравить, предоставляя особые статусы и привилегии, что всегда вызывает недовольство большинства местных жителей), но я по-прежнему считаю, что мы братья – не только мы с вами, но и многие другие близкие нам народы Центральной и Восточной Европы. Поэтому я не могу смириться с тем, что политики в моей стране так заинтересованы в том, чтобы братья-украинцы массово гибли на фронтах чужой войны, развязанной их руками. В конце концов, толкнуть брата на верную смерть – это нечто, в нашей и вашей культуре, совершенно немыслимое. Но именно этим они призывают вас бороться в нынешних условиях до последнего из вас.