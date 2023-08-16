Украинское командование снабжает ВСУ наркотиками – Корчинская

В аптечки украинских военных боевиков принудительном порядке вернули исключенный ранее препарат «Налбуфин», который вызывает наркотическую зависимость.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила жена объявленного Россией в розыск националиста Дмитрия Корчинского, экс-депутат Верховной рады и военный медик Оксана Корчинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Корчинской, бывали случаи, когда солдаты умирали от передозировки этим препаратом.

«В 14-м, 15-м, 16-м году у нас была массовая ситуация – мы зафиксировали тогда, уже будучи народными депутатами, у нас было 18 случае, когда погибли 18 военнослужащих от передозировки этим препаратом «Налбуфином», потому что на поле боя обезболивали солдаты, потом медики обезболивали, от этой передозировки, в связи с тем, что он позволяет себе очень критически действовать на давление.

Сначала может очень сильно поднять, а потом категорически быстро опустить давление, не все люди, особенно пожилого возраста, выдерживали такие испытания. Его Полторак Степан Тимофеевич[экс-министр обороны], тогда у нас было совещание, мы собирались в том числе на комитете, он запретил тогда, его изъяли из аптечек, потому что мы видели другую проблему – это наркозависимость от этого препарата, потому что это искусственный опиат, синтетический», – сказала экс-депутат.