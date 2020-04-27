Украинскую армию на границе с Крымом натаскивали на уличные бои при захвате населенного пункта

27.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская армия в граничащей с Крымом Херсонской области провела учения по захвату населенного пункта и ведению уличных боев.

Об этом сообщает Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению техники и личного состава противника, с помощью танков были уничтожены укрепления, подразделения сил поддержки обеспечивали проходы сквозь минные поля и выполнение задачи в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. И только потом в наступление пошла морская пехота», – рапортуют украинские военные.

По словам командира бригады морской пехоты Андрея Гнатова, украинские военные хотели отработать ведение боя именно в условиях населенного пункта: «Тематика учений очень актуальна и важна сегодня, ведь в основном мы выполняем задачи именно в урбанизированной местности. Поэтому при планировании были учтены вопросы сохранения жизни гражданского населения и важной инфраструктуры. Поэтому командир и подчиненные ему подразделения должны были действовать, исходя из этих условий и эффективно используя имеющееся вооружение».