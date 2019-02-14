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14.02.2019, Херсон, Владимир Гладков
 
Сельское хозяйство, Украина, Энергетика
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Украинскую ГТС предлагают переделать в арбузопровод

Украинскую газотранспортную систему, которая останется без транзитного газа после запуска «Северного потока-2», придется использовать для транспортировки сельхозпродукции.

С таким стебным предложением выступил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко она своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня у меня возникла гениальная мысль. Думаю, она должна понравиться председателю НАК «Нафтогаз» Украины Андрею Коболеву. После того, как в России заработает «Северный поток 2» и украинская труба останется без транзитного газа, предлагаю передать ее на баланс Министерству сельского хозяйства Украины. Так как труба имеет большую пропускную возможность и большой радиус в диаметре, предлагаю пустить через неё в Европу херсонские арбузы и зерновые культуры», – предложил Журавко.

«Уверен, что прибыль возрастёт в разы, и наша с вами труба не вылетит в трубу. А Украина займёт первое место в мире по поставкам арбузов в Европу», – добавил экс-нардеп.

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