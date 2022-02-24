Украину охватила массовая паника

24.02.2022  11:49 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Война, Дзен, Общество, Политика, Украина
Новости Украины

В украинских городах началась паника – население выстраивается в огромные очереди у банкоматов и продуктовых магазинов.

Об этом свидетельствуют фотографии и видео, опубликованные пользователями соцсетей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинских городах началась паника – население выстраивается в огромные очереди у банкоматов и...

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Из Киева сообщают, о массовом выезде населения за пределы города, огромных очередях на заправках, где, по разным данным, заканчивается бензин, а также остановке работы общественного транспорта.

 

В Харькове в метро отменили плату за проезд и начали бесплатную раздачу питьевой воды. Подземные станции в украинских городах стали использовать как бомбоубежища.

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