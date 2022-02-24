Украину охватила массовая паника
В украинских городах началась паника – население выстраивается в огромные очереди у банкоматов и продуктовых магазинов.
Об этом свидетельствуют фотографии и видео, опубликованные пользователями соцсетей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Из Киева сообщают, о массовом выезде населения за пределы города, огромных очередях на заправках, где, по разным данным, заканчивается бензин, а также остановке работы общественного транспорта.
В Харькове в метро отменили плату за проезд и начали бесплатную раздачу питьевой воды. Подземные станции в украинских городах стали использовать как бомбоубежища.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.