«Укроп» Цимбалюк проболтался о подрывной деятельности Rand Corporation

28.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Запад отнюдь не разочарован итогами «революции» на Украине, а готовится ввергнуть в хаос и Россию, организовав Майдан в Москве и последующий развал РФ. Об этом в своем видеоблоге заявил скандально известный московский корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк.

По его словам, Киев отнюдь не лишился поддержки американцев. Напротив, в связке с украинскими майданщиками активно действует финансируемая из бюджета США структура Rand Corporation. Цимбалюк подтвердил ранее появлявшиеся в СМИ сведения о том, что именно Rand подогревает антироссийские настроения на Украине, осуществляет поддержку несанкционированных акций либералов в Москве и ведет кампанию против достройки «Северного потока-2» в Европе, что уже стало причиной скандала в Бундестаге.

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По мнению политолога Владимира Корнилова на озвученные «укропом» сведения стоило бы обратить внимание компетентным российским органам. Rand Coporation – это не просто аналитический центр, а целая «фабрика» по производству шпионов, пояснил эксперт.

«Rand Corporation – известный, по сути дела, шпионский центр, где готовят многие годы, десятилетия, свою агентуру, где очень активно изучают события тогда еще в советском, теперь уже постсоветском пространстве и делают массу аналитики, причем, довольно откровенно, не стесняясь.

Например, чего стоит только доклад прошлого года, где Rand давал советы о том, как дестабилизировать ситуацию в России. Заметьте, это открытая, публичная часть доклада. А представляете, что они пишут непублично, в закрытых своих сообщениях для разведслужб США.

Так что эта компания работает упорно и длительно над изучением вопроса о том, как развалить Россию, как ослабить Россию и особо этого не скрывает. Работу подобных центров нужно изучать, мониторить, контролировать для того, чтобы знать, что готовят нам», – считает Корнилов.

Rand Corporation, всего скорее, сосредоточена на подготовке межнациональных конфликтов в РФ, говорит и эксперт движения «Сильная Россия», вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

«Подобные центры работают ради того, чтобы выявить слабые места, и по этим местам бить. Это межнациональные конфликты, межрелигиозные, конфликты политические. Там, где тонко, там и рвется. Они ищут эти слабые места и наносят по ним удар, по этим болезненным точкам. Эти организации как люди, которые бьют в спину», – предостерегает Ионов.

Экономист Александр Дудчак призывает отнестись к озвученной в блоге Цимбалюка информации о роли Rand со всей серьезностью. Он не исключает, что американская корпорация приложила руку и к последним событиям в Белоруссии.

«Есть ли у кого-нибудь сомнения, что штатовские структуры вмешиваются в события в РБ? Думаю, нет. Будут ли вмешиваться в события в РФ? Неправильно поставлен вопрос. Они этими занимаются постоянно. И работа ведётся непрерывно, системно, со стратегией на десятилетия вперёд. Деятельность их многогранна. Во всей красе работу этих «спонсоров» и инженеров человеческих душ мы увидим в очередной раз к выборам в РФ», – предостерегает Дудчак.