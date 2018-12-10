УПЦ МП имеет больше самостийности, чем фейковая церковь Порошенко

10.12.2018, Киев, Игорь Петров

То церковное образование, что предлагает создать Петр Порошенко совместно со стамбульским Патриархом Варфоломеем, будет гораздо менее независимым, нежели УПЦ Московского Патриархата.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В том виде, в котором это предлагает Константинополь, это можно будет назвать «поместной» (Церковью) только потому, что ее храмы будут находиться «по месту». Никакого отношения к автокефалии это иметь не будет, будет полное подчинение Константинополю, причем, даже нынешний автономный статус УПЦ МП является намного более независимым чем то, что предлагает Варфоломей.

И там не только понижение статуса с Патриархии до митрополии (а, де-факто, до экзархата), да еще и то, то же миро они будут получать из Константинополя. Любые апелляции будут проходить в Фанаре (резиденции Константинопольского Патриарха), не будет никаких разрешений на открытие своих представительств за рубежом.

Экзархи останутся здесь пожизненно, они будут смотрящими за процессами в Украине.

Поэтому вопрос, не будет ли это обменом шила на мыло – риторический. Но для Петра Алексеевича все равно, что здесь будет, ему главное – хоть что-то продать своему избирателю», – сказал политолог.