Выборы
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29.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Утилизация Украины продолжится

Как бы ни завершились назначенные на 31 марта выборы президента Украины, страна не получит суверенную власть.

К такому выводу в “Известиях” приходит руководитель аналитического центра «СтратегПРО» Александр Ведрусов.

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“После выборов же обнаружится, что главный пост в стране снова занимает либо прежний президент-олигарх, либо новый ставленник глобального или доморощенного олигархата. В любом случае это будет не суверенная власть, а своеобразный «ликвидком», который независимо от своего состава продолжит утилизацию Украины в соответствии с рецептами и рекомендациями МВФ. Едва ли какие-то внутриполитические изменения по итогам президентских выборов способны в обозримой перспективе изменить такой бесперспективный расклад”, – полагает эксперт.

Он напоминает, что на путь независимости благодаря советскому потенциалу Украина вступила с солидной промышленной мощью, но за последние четверть века опустилась до показателей беднейших стран Азии и Африки.

“Причем особенно заметно падение уровня жизни украинцев именно после евромайдана: если в 2015 году в глобальном рейтинге благосостояния страна занимала 64-е место, то сейчас — 112-е. Разве могут результаты президентских выборов переломить ситуацию? Едва ли. А значит, не так уж и важно, кто из кандидатов выиграет эту избирательную гонку. Потому что украинский народ так или иначе окажется в числе проигравших”, – резюмирует Ведрусов.

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