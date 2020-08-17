Утопающий Зеленский мобилизировал Ляшко, который грозит перенести выборы

17.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президент Украины Владимир Зеленский и его политсила, предчувствуя, что провала на местных выборах не миновать, даже исключив Донбасс, планируют очередную аферу, чтобы перенести подальше дату голосования или ослабить другие регионы.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Падающие рейтинги Зеленского и его «слуг» свидетельствуют о том, что пропрезидентская сила имеет все шансы проиграть местные выборы, назначенные на 25 октября, а то и вовсе потерять страну. Поэтому власть готовит основания для изменения даты их проведения.

Так, замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что местные выборы могут быть перенесены вследствие ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. По его словам, если половина территории окажется в так называемой «красной» зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов», – сказал Муратов.

Таким образом, отметил общественник, высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, который в суточных показателях за последний месяц вырос более чем в два раза, стал очередным инструментом для манипуляций команды Зеленского.

«После того, как было принято решение отменить проведение местных выборов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, манипулирование цветами карантинных зон, то есть, степенью вводимых ограничений, позволит «слугам» перенести выборы и в других регионах, электорат которых явно не симпатизирует Зеленскому и его команде.

Причем, такими регионами являются не только восточные и южные области Украины, но и западные – Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, где население по-прежнему ориентируется на националистические партии», – добавил он.

«Методы, к которым прибегает Зеленский и его «слуги», желая во чтобы то ни стало удержаться у власти, свидетельствуют, что такое понятие, как законопослушность, незнакомо нынешней Киевской власти.

А в условиях нарастающих противоречий именно это может стать спусковым крючком к дальнейшему распаду страны», – заключил Алексей Муратов.