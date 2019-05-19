В Белграде провалилась очередная акция сербских майданщиков

19.05.2019, Белград, Ксения Голуб

В минувшую субботу сербские майданщики провели в центре Белграда свою традиционную акцию протеста, уже 24-ю по счету с момента начала уличных манифестаций прозападной оппозиции в конце прошлого года. Противники президента Александра Вучича продолжают терять массовость. Нынешний митинг вышел сумбурным, собрал всего около двух тысяч человек, хотя поддерживающие оппозицию СМИ пытались доказать обратное при помощи подтасовок.

Реальное число участников не превышало двух тысяч Поддерживающие майданщиков СМИ публикуют манипулятивные снимки, создающие иллюзицию массовости акции

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», акция началась в 18:00 со сбора у отеля «Москва». На митинге присутствовал и лидер «Союза за Сербию» Драган Джилас, однако основными выступающими оказались майданный журналист Ненад Кулачин, профессор биологического факультета Биляна Стойкович, а также организатор оппозиционных акций в небольшом городке Княжеваце Далибор Станоевич.

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Первым слово взяла профессора. Свою речь она посвятил проблеме «ложных» дипломов и научных степеней, которые, якобы, выдают лицам «с партийным билетом». Стойкович призвала преподавателей и студентов против подобной практики.

Следующий оратор – журналист Кулачин – объявил, что в Сербии необходимо «свободу отвоевывать каждые 15-20 лет».

«Мы протестовали в течение шести месяцев, и это хорошо, что мы проснулись. Никто не может остановить протесты. Неважно, сколько нас, кто мы, кто стоит, и кто что говорит – важно, что мы готовы бороться с этим режимом», – сказал оратор, фактически, признав падение массовости на выдыхающихся акциях оппозиции.

Затем майданщики, сформировав колонну, направились шествием к редакциям неугодных СМИ, критикующих оппозицию. Первой остановкой стало место у редакции газеты Informer, а затем – у Вечерних Новостей, Политики, Радио Белграда, РТС.

Сходка завершилась в «Свободной зоне» в Пионерском парке, где оппозиция выставила палатки, «забив место» под майдан, который, вопреки ожиданиям организаторов, так и не разросся, хотя изначально обещалось заблокировать протестующими весь центр Белграда.

Тем временем, из города Нови Сад пришло сообщение о том, что там было совершено нападение на офис Сербской прогрессивной партии президента Вучича. Это уже не первая подобная атака на партийную организацию.

Представители партии в заявлении для издания Informer дали понять, что погром мог быть совершен боевиками оппозиции, чьи главные спонсоры – отстраненные от власти прозападные чиновники, мечтающие вернуться в высокие кресла.

«Городской комитет Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде считает, что заказчиков и исполнителей нужно искать именно среди тех, кого в течение семи лет напрягает тот факт, что их наглый грабеж граждан остановлен, и что в будущем нет ни малейшего шанса, чтобы они снова завоевали доверие граждан», – сообщили представители партии.