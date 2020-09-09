09.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Изменения в Конституцию, Политика
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В Белоруссии будет объявлена дата досрочных президентских выборов


Дата новых внеочередных президентских выборов в Белоруссии может быть объявлена на Всебелорусском народном собрании (съезде белорусского народа), которое должно состояться в декабре или в январе 2021 года.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью российским журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что на съезде мы сможем даже прописать по срокам дальнейшие наши действия. Вплоть до президентских выборов, если такое очень нужно», – отметил глава государства.

Он считает, что выборы должны состояться после внесения изменений в конституцию, но до очередных парламентских выборов (2023 года).

«Мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, провести досрочные президентские выборы… Если мы будем менять конституцию, мы должны будем прописать выборы президента. Но отдельно – и я к этому склонен – провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю. Я по срокам не говорю. Надо принять конституцию, провести выборы в местные органы власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти раньше, чем парламентские. Парламент надо сохранить до того, как появится новый президент», – сказал Лукашенко.


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