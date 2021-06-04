В Бундестаге анонсируют начало отмены санкций против России

04.06.2021, Санкт-Петербург, Максим Карпенко

Германия и Россия должны перейти к постепенному отказу от взаимных санкций.

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению немецкого политика, сильная Европа невозможна без сотрудничества с Россией.

«Я хочу вас призвать укрепить бизнес-сотрудничество… С обеих сторон мы имеем проблему – у нас с обеих сторон есть люди, которые негативно относятся к сотрудничеству и сопротивляются ему… Важно, чтобы силы, которые заинтересованы в сотрудничестве, работали дальше, чтобы никто их не мог сдвинуть с пути…

Санкции не в интересах ни Германии, ни России. Поэтому мы должны внести вклад через бизнес-сотрудничество, экономическое сотрудничество, прийти к отходу шаг за шагом от санкций. Они не идут на пользу ни Германии, ни России.

Бывший председатель восточного комитета германской экономики сказал когда-то, я этого никогда не забуду, меня очень впечатлило. Он сказал: «Сильная Европа, которой Россия естественно является, без России невозможна. Сильная Европа возможна только с Россией». И это должны понимать обе стороны, оба партнера», – заявил Эрнст.