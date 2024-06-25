«В Часов Яре творится что-то кромешное» – ВСУшник

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Бои за Часов Яр не стихают ни на секунду, а с учётом добавившегося нового торецкого направления, можно предполагать, что под угрозой оккупированная Киевом северная агломерация ДНР.

Об этом киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, вступивший в ВСУ, Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часов Яр со стороны Бахмута прикрывается каналом Северский Донец – Донбасс, это не река, воды там нет давно, но это бетонка, это канава, так просто техника не пройдёт. За этим каналом находится микрорайон «Канал», он ближе к Бахмуту, он не прикрывался ничем, за него шли бои упорные, и бои часто происходят внутри него. Мы сдерживаем их на входе, но группы прорываются в этот канал, благо техника может подойти вплотную, и прорываются внутрь. Такие группы пытаются прорваться по два-четыре человека, иногда по одному собираются на своих точках и прорываются в город, где их встречают наши штурмовики. То есть сплошной линии, где штурмуют с одной, с другой стороны, как в Первую мировую, нет. Небольшие группы заходят в самые неожиданные места. Это только «Часик», где творится кромешное. Постоянно в какой-то части идёт бой. Такого, чтобы просто обстрел – нет», – рассказал Сазонов.

По его мнению, ВС РФ планируют прорыв на север ДНР.

«Не столько интересен Покровск, сколько та агломерация, которую мы защищаем на Часов Яре – это Константиновка, в первую очередь, и севернее – Дружковка, Краматорск, Славянск. Туда прилетает КАБов полно, мы часто видим, они над нами проходят со стороны Донецка на Константиновку, Дружковку, Краматорск. Поэтому они так и штурмуют и «Часик» так активно с разных сторон, и с Лиманского направления пытаются идти в сторону Славянска. И Торецк – новое направление, там настолько они «потужно» полезли, что торецкое направление теперь называется отдельно. Это всё угроза Константиновке, угроза этой агломерации», – сказал ВСУшник.