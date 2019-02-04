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04.02.2019, Днепропетровск, Владимир Гладков
 
Днепропетровск, Криминал, Происшествия, Скандал, Украина
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В Днепропетровске едва не сожгли заживо людей коктейлем Молотова

В днепропетровской кофейне «Heisenberg» на Софийской площади произошел пожар. Причиной стала бутылка с коктейлем Молотова, которую неизвестные забросили внутрь помещения с посетителями.

Об этом на официальном сайте сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«3 февраля в 18:58 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в кафе на Соборной площади Соборной района города Днепр…

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в помещении кафе, которое расположено на первом этаже 3-этажного жилого дома.Огнем повреждено деревянное кресло и стул на площади 2м.кв. Пожар локализован в 19:17 и ликвидирован в 19:20», – говорится в сообщении.

По информации спасателей, в результате инцидента пострадали двое человек: девушка-владелец заведения 1978 года рождения и посетительница 1985 года рождения. Они были доставлены в ожоговое отделение городской больницы №2.

Отмечено, что следственные органы начали расследование произошедшего.

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