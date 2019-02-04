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04.02.2019, Луганск
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В Донбасс прибыли иностранные наемники

Командование ВСУ перебросило в район населённого пункта Счастье группу иностранных снайперов, большинство из которых – женщины.

Такую информацию озвучил сегодня на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он сообщил, что командование «ООС» продолжает использовать иностранных наемников в конфликте в Донбассе.

«По данным разведки ЛНР, отмечается прибытие в населенный пункт Счастье группы снайперов, в большинстве состоящей из женщин, которые разговаривают с прибалтийским акцентом, с местными жителями они контактируют крайне редко», – рассказал Марочко.

Он также добавил, что группа прибыла после учебных сборов на западной Украине для активизации снайперской деятельности с целью обострения обстановки вдоль линии боевого соприкосновения, а также получения практического опыта после окончания теоретических курсов.

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