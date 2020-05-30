В Донбассе пенсионерка умерла, не дозвонившись в «скорую» из-за «глушилок» ВСУ

30.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса готовят коллективное письмо представителям ОБСЕ с жалобами на произвол ВСУ и спецслужб Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным нашей разведки, сводные группы из представителей СБУ и «Центра Военно-гражданского сотрудничества штаба ООС» проводят разъяснительную работу с гражданским населением «о целях и порядке разведения сил и средств сторон конфликта».

В ходе такой работы сотрудники СБУ выявляют недовольных преступной деятельностью боевиков ВФУ, для последующего обвинения их в сепаратизме и работе на спецслужбы народных республик», – заявил Никитин.

Он добавил, что, несмотря на это, среди населения подконтрольных Киеву территорий продолжается рост недовольства, связанный с нахождением военной техники ВСУ вблизи жилых домов и социальных объектов.

«Так, перемещение колоны тяжелой военной техники ВФУ в районе населённого пункта Зачатовка, в составе 5 гусеничных минных заградителей и 8 тяжелых транспортёров, привели в негодность для передвижения гражданского транспорта дорожное покрытие общего пользования.

Кроме того, прикрытие данной колоны, с применением комплекса радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» из состава 503 отдельного батальона РЭБ, привела к невозможности для жителей Зачатовки пользоваться услугами сотовой связи. В результате от сердечного приступа скончалась 75-летняя пенсионерка Тамара К., которой не смогли своевременно оказать помощь сотрудники скорой помощи», – рассказал представитель ведомства.

По его словам, многочисленные жалобы и протесты мирного населения в адрес полиции, командования ВСУ и прокуратуры не возымели действия, и теперь жители Зачатовки готовят коллективное письмо представителям ОБСЕ.

«Также в населённом пункте Хлебодаровка боевики 128 бригады установили дополнительный блокпост с целью не допустить фиксации наблюдателями Миссии ОБСЕ факта размещения трёх 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» вблизи населенного пункта», – сообщил Олег Никитин.