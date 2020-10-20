«В этой новости прекрасно всё»: США готовят свержение президента Молдовы

20.10.2020, Москва, Елена Острякова

США готовят цветную революцию в Молдавии в случае победы Игоря Додона на выборах президента.

Об этом сегодня заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы отчетливо видим, что «революционный» сценарий американцы готовят (после событий в Белоруссии и Киргизии) и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», – говорится в заявлении Нарышкина, текст которого распространило пресс-бюро СВР.

По его данным, оценивая шансы Додона на победу как предпочтительные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования.

«Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информпространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям», – сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить на “сторону народа”.

«Имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по «цветным революциям» с понятными задачами», – отметил глава СВР.

Журналисты сайта RISE Moldova расценили заявление Нарышкина как «ответочку» на свое «расследование», опубликованное в понедельник. В материале RISE утверждается, что у Додона есть кураторы из «молдавского отдела» Кремля, к которым он летает с отчетами и получает инструкции. «Расследование» основано на утечке рабочих документов из секретариата генерала разведки Владимира Чернова.

Пресс-секретарь Игоря Додона Людмила Мунтян назвала публикацию «фальшивкой» и «безобразной кампанией».

А кандидат в президенты Молдовы от блока Unirea, выступающего за объединение с Румынией, Дорин Киртоакэ потребовал отстранить Додона от участия в выборах.

Не вступая в дискуссию, молдавский журналист Елена Пахомова-Левицкая обращает внимание на новость, подтверждающую правоту Нарышкина. Речь о том, что госсекретарь США Майк Помпео договорился с министром иностранных дел Румынии Богдана Ауреску «координировать свои действия в поддержку европейской интеграции Республики Молдова».

«В этой новости прекрасно все. А нас не хотите спросить? Молдова типа независимое государство. Ждём ноту возмущения от МИД. Или не ждём?», – написала она в своем телеграм-канале.