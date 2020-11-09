В епархии УПЦ МП прогнулись под нацистов и уволили пророссийского священника

09.11.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, расположенного в Качкаровке Бериславского района, иеромонах Иустин (Юревич) открыто молился за президента РФ Владимира Путина и якобы заставлял прихожан делать то же самое.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Kherson.net», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В СМИ подчеркнули, что, помимо личных молитв за президента «страны-агрессора», иеромонах Иустин проводил «антиукраинскую пропаганду», вывозил иконы в Россию, а также заставлял прихожан становиться на колени и молиться за Владимира Путина.

«Люди возмущены, община ничего сделать не может, а чиновники боятся бунта… Действия священника и его антиукраинская риторика настроили против него всё село», – утверждается в сообщении.

В связи с этим украинские националисты и чиновники подняли скандал.

«Этот настоятель не просто пророссийский, он ведет открытую пророссийскую агитацию. Ни разу он не молился за украинских воинов. А как-то женщины в разговоре между собой у церкви назвали виновником войны на востоке Украины Путина. Священник услышал и заставил их становиться на колени и отмаливать у Бога грехи за сказанные против президента России слова», – рассказал депутат Херсонского облсовета VII созыва Игорь Йосипенко.

Более того, некоторые чиновники начали угрожать бунтом против всей местной епархии УПЦ МП.

«Если в епархии не услышат людей – будет бунт», – сказал глава Мыловской ОТГ Олег Яхниенко.

Спустя несколько дней, поддавшись давлению русофобов, попавший в скандал священник был уволен – митрополит Новокаховский и Генический (УПЦ МП) Филарет (Зверев) подписал указ об освобождении иеромонаха Иустина от должности настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Качкаровке Бериславского района Херсонской области.

Скандал прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его мнению, вмешательство в религиозные вопросы приведёт к большой трагедии.

«Очередной бред сумасшедших. Мне печально и страшно смотреть, что продолжают влезать в церковные дела, продолжают раскалывать страну и уничтожать веру.

Это приведёт к большой трагедии и проблеме в Херсонской области. Нацики и так называемые депутатишки продолжают своё грязное дело», – рассказал Журавко «ПолитНавигатору».