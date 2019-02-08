В ЕС открывается уже шестой Представительский центр ДНР
В субботу, 9 февраля, в итальянском городе Верона состоится открытие очередного Представительского центра ДНР.
Об этом сообщается на официальном сайте МИД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Представительский центр ДНР в Вероне будет выполнять представительские функции, а также способствовать проведению совместных информационных кампаний по укреплению международного имиджа Донецкой Народной Республики, расширению экономических, социокультурных, академических связей с зарубежными государствами», – говорится в сообщении.
Отмечается, что данный Представительский центр ДНР станет шестым по счету в странах Европы и уже вторым в Италии – первый центр был открыт 14 декабря 2016 года в Турине.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что суд города Экс-ан-Прованс во Франции отказался отменять государственную регистрацию Представительского центра ДНР в Марселе, не увидев в деятельности центра нарушений французского и международного законодательства.
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