08.02.2019, Донецк, Владимир Гладков

В субботу, 9 февраля, в итальянском городе Верона состоится открытие очередного Представительского центра ДНР.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представительский центр ДНР в Вероне будет выполнять представительские функции, а также способствовать проведению совместных информационных кампаний по укреплению международного имиджа Донецкой Народной Республики, расширению экономических, социокультурных, академических связей с зарубежными государствами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что данный Представительский центр ДНР станет шестым по счету в странах Европы и уже вторым в Италии – первый центр был открыт 14 декабря 2016 года в Турине.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что суд города Экс-ан-Прованс во Франции отказался отменять государственную регистрацию Представительского центра ДНР в Марселе, не увидев в деятельности центра нарушений французского и международного законодательства.