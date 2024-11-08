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Западные политики могут 100 раз считать президента России преступником, но это никак не поможет завершить войну на Украине.

Об этом, выступая в бундестаге, заявил депутат немецкого парламента Маттиас Мосдорф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предотвращение Третьей мировой войны, восстановление мира в Европе и на Ближнем Востоке – вот, что особенно важно для меня как для внешнеполитического деятеля. Война на Украине должна быть предотвращена дипломатическими средствами, смерть должна прекратиться. Если вы 100 раз считаете Путина преступником, лозунг «победа любой ценой» – безумие. Даже в борьбе с диктатурами важна реальная политика, нравится вам это или нет. Наша внешняя политика должна покинуть сказочную страну желаний и преследовать реалистичные цели», – заявил Мосдорф.