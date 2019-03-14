В Госдуме требуют признания ЛДНР от руководства России

14.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Следующим шагом руководства России после воссоединения с Крымом должно стать официальное признание ЛДНР. Это будет еще одним решением, приближающее восстановление страны, разрушенной в результате распада СССР.

Об этом в ходе брифинга в Госдуме заявил депутат от КПРФ Николай Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло 16 марта 2014 года и то, что произошло вслед за этим – решения, принятые российским руководством, согласие в Госдуме по поводу Крыма и Севастополя – всё это важнейший исторический урок, важнейший исторический опыт. Когда народ чего-то очень хочет, он этого обязательно добьётся.

Хотелось бы верить, что и результаты другого референдума, который прошёл 28 лет назад, 17 марта 1991 года, тоже, рано или поздно, будут воплощены как воля народа.

Мы все вместе как можем приближаем тот день и час, когда произойдёт это воссоединение, когда будет новая основа для возрождённого Союза. Это и союз России и Белоруссии, и Таможенный союз, и ЕврАзЭС, это многие процессы, которые происходят на территории бывшего Советского Союза», – заявил депутат.

«Хотелось бы подчеркнуть, что для того, чтобы это произошло, нам нужно во-первых признать государственный статус Донецкой и Луганской народных республик, максимально ускоренно упростить российское гражданство для тех, кому не по пути с бандеровско-нацистским режимом в сегодняшней Украине», – добавил Николай Осадчий.