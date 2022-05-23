В Грузии поднялись на борьбу с русофобским законом «Хартия свободы»

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Руководитель коммунистической партии Грузии Темур Пипия и адвокат Лаша Шукакидзе зарегистрировали заявление, оспаривающее правомерность действий патрульной полиции 9 мая этого года в ходе митинга в городе Гори.

Заявление было зарегистрировано в главном департаменте патрульной полиции Грузии, в Тбилиси. Начался еще один, третий по счету, юридический процесс, связанный с действием закона под названием «Хартия Свободы», принятом грузинским парламентом еще в 2011 году.

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Напомним, что 9 мая в родном для Сталина городе Гори был организован митинг, посвященный победе над фашизмом. Аргументируя свои действия законом «Хартия свободы», полиция задержала двух участников митинга, держащих «Знамя Победы», а также организатора митинга. Двое из них были оштрафованы, третий задержанный, гражданин России, отделался предупреждением.

«Хартия» наряду с фашистской запрещает использование коммунистической символики, но не определяет, что именно считается коммунистической символикой. Не определен список коммунистических символик также и комиссией, специально созданной подструктурой Службы безопасности Грузии для контроля над выполнением закона.

Этот просчет авторов «Хартии» как раз и будет использован адвокатом Шукакидзе в юридическом соревновании с оппонентами из патрульной полиции.

Самым шумным применением «Хартии» стал демонтаж всемирно известного монумента Сталину, сооруженного еще при жизни вождя на центральной площади Гори. Демонтаж шестиметровой бронзовой статуи тогда был произведен под покровам ночи, при этом место позорного действия было оцеплено полицией.

На сегодня в Грузии продолжаются еще два судебных процесса по поводу фактов, связанных с применением «Хартии свободы». Речь идет о разбирательстве по поводу законности конфискации 300 подарочных медалей с изображением сталинградской скульптуры «Родина-мать зовет» таможенной службой Грузии в марте 2019 года. Иск не был удовлетворен первыми двумя судебными инстанциями, и теперь разбирательство проходит в Верховном суде Грузии.

Примечательно, что все три инстанции нарушили срок, отведенный для судебного заключения. Истец намерен довести до конца дело с медалями, которые были предназначены для ветеранов ВОВ из Грузии. На момент конфискации в живых оставались около 300 красноармейцев-ветеранов из Грузии, принимавших участия в войне с фашизмом.

Примерно месяц назад в конституционном суде Грузии, который находится в городе Батуми, была оспорена конституционность самого закона «Хартия свободы». Иск на предмет законности самого закона в КС Грузии был подан юристом левых взглядов Лашей Шукакидзе.

Нужно отметить, что действующая грузинская коммунистическая организация зарегистрирована министерством юстиции Грузии под названием «Единая Коммунистическая партия Грузии». Министерством зарегистрирован устав партии. В документе главной целью организации декларируется построение коммунистического общества. А «Хартией» запрещены не только коммунистическая символика и коммунистическая идеология, но и публичное высказывание своих убеждений.

Такое двусмысленное положение с запретом коммунистической символики и идеологии продолжается с 2011 года, с момента принятия закона, когда у компартии государственную регистрацию никто не отбирал, но членам партии запрещено выражать свою позицию и реализовывать вышеупомянутые уставные цели.

Таким образом «Хартия» дает возможность законодательно сдерживать левую общественную мысль и политическую практику вообще. Более того, в течение 10 -11 лет действия закон успешно применяется для сдерживания демократических сил Грузии, которые выступают за восстановление дружеских отношений с Российской Федерацией. Также «Хартия» активно используется ультраправыми проамериканскими силами для криминализации не только коммунистического советского прошлого Грузии, но и доброй многовековой истории грузинско-русских отношений и всякого положительного, что касается России.

В этом смысле «Хартия» является не только антисоветским, но и русофобским законом, юридической платформой и основанием для антироссийской идеологии, пропаганды и политической практики в Грузии. К примеру, исключительно все провокации, организованные за эти годы против сил социализма и сторонников дружбы с Россией, обосновывались и оправдывались «Хартией».

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Темур Пипия и Лаша Шукаидзе у здания главного управления патрульной полиции Грузии.

Отмена фашистского закона станет значительным событием морально-политического характера. Есть все основания, что борцы за отмену «Хартии» добьются успехов.