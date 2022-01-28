В ИМЭМО РАН признали, что санкции существенно тормозят ряд военных программ РФ

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Из-за ограничений Запада Россия испытывает трудности с доступом на внешние рынки высокотехнологичной продукции, что препятствует развитию отечественной оборонки.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Илья Крамник.

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«Независимо от того, будут ли приняты российские условия по гарантиям безопасности, США и их союзники, определившие Россию как соперника и оппонента, будут и дальше пытаться ограничивать возможности ее развития, – пишет Крамник в «Коммерсанте».

По его словам, эти ограничения весьма существенны, в том числе в сферах, имеющих прямое отношение к военной безопасности.

«Ограничения на доступ к современной электронике уже несколько лет служат существенным препятствием в развитии российской оборонки, серьезно тормозящим ряд программ. Речь о таких чувствительных вещах, как средства разведки, управления, навигации, связи, определяющие возможности современных армий», – продолжает автор.

В статье указывается, что от поставок импортных комплектующих и доступа к технологиям зависят практически все развитые производители.

«Но США могут свободно приобретать необходимое им оборудование в Японии, Нидерландах, Южной Корее, на Тайване и так далее по списку стран-партнеров Вашингтона, то возможности России существенно ограничены. Никто из производителей не хочет конфликта с США. Импортозамещение, к сожалению, не всесильно. Многие вещи обходятся слишком дорого (или вообще недоступны) для страны, в которой внутренний рынок составляет около 150 млн человек, а доступ на внешние рынки, особенно рынки высокотехнологичной продукции, сильно затруднен», – отмечает аналитик.

Он также считает, что выглядящий альтернативой Западу Китай тоже не выход из ситуации.

По словам эксперта, китайские производители, сами зависящие от глобального рынка, не склонны предпринимать шаги, которые осложнят им доступ на этот рынок, а и излишне тесное сотрудничество с Россией относится к этим шагам.

«Во-вторых, Китай не слишком заинтересован в развитии российской оборонной промышленности, в том числе имея собственные виды на мировой рынок вооружений, и это существенно ограничивает выбор направлений сотрудничества. В-третьих, Китай зарекомендовал себя как предельно жесткий и неудобный партнер, не гнушающийся откровенно недобросовестными шагами, включая несанкционированное копирование чужих изделий с последующим отказом от сотрудничества или ухудшением его условий», – научный сотрудник ИМЭМО РАН. «Изменить эту ситуацию для китайского бизнеса может только очень большая выгода, которой в случае с Россией не просматривается, или прямая директива руководства КНР — за которую, не исключено, придется заплатить куда большей долей суверенитета, чем это приемлемо для России», – резюмирует Крамник.