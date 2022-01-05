В Казахстане все горячее: несмотря на ЧП, протесты охватывают новые регионы

Ночь с 4 на 5 января оказалась жаркой в Казахстане, который был охвачен митингами и забастовками. Массовые выступления уже привели к отставке правительства и ряда чиновников, наиболее приближенных к первому президенту Нурсултану Назарбаеву. И несмотря на введение режима чрезвычайного положения, беспорядки продолжаются и особенно в крупнейшем мегаполисе – Алматы.

Всё развивалось молниеносно, так как одновременно ночью стали выходить на улицы и центральные площади рабочие и жители Актюбинска, Уральска, Кызыл-Орды, Туркестана, Шымкента, Кокшетау, Костаная, Талдыкоргана, Экибастуза, Тараза, Алматинской области и других городов и районов Казахстана. Был митинг в Астане с перекрытием дорог. Дальнобойщики перекрыли часть улиц в Шымкенте.

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К бастующим нефтяникам Западного Казахстана присоединились шахтеры Карагандинской области и горняки корпорации «Казахмыс» в бывшей Жезказганской области, а это уже в центре страны. Тем временем бастующие нефтяники в Атырауской области перекрыли на месторождении Тенгиз железную дорогу и трассу, не пропуская иностранных менеджеров и полицию.

Затем власти предприняли попытки разогнать митинги в Астане, Таразе, Талдыкоргане, Экибастузе, Кокшетау и Уральске. При этом полицейские применили светошумовые гранаты, дубинки и спецсредства. В Таразе были массово задержаны многодетные матери, вышедшие на мирную акцию и все журналисты.

Но наибольшие столкновения и массовые протесты охватили Алматы, где сначала автомобили протестующих перекрыли дороги, а затем уже внутренние мигранты из пригородов стали собираться и пешком двинулись с разных сторон к акимату города, где предприняли попытку захвата административного здания.

Полицейские и здесь применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. Уже в два часа ночи штурмующим удалось ненадолго захватить акимат.

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В это же время президент Касым-Жомарт Токаев объявил о чрезвычайном положении в Алматы и Мангистауской области сроком с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года. Он также заявил, что соберет правительство 5 января по всем наболевшим социальным вопросам. Власти для предотвращения координации усилий протестующих заблокировали интернет, сотовую связь и фактически заблокировала ряд электронных СМИ.

Заявление о введении режима ЧП не подействовало, так как беспорядки и столкновения с полицией в Алматы продолжались всю ночь до утра с переменным успехом. Силовики смогли лишь оттеснить протестующих на окраины, где к ним перешла часть полицейских.

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Сейчас митингующие, проживающие как раз в основном пригородах города, вновь двинулись к центру вместе с захваченной техникой, где продолжаются ожесточённые столкновения.

По сути повторяется киргизский сценарий, когда во время всех трех «революций» главную роль в событиях играла безработная молодежь, мигрировавшая из разрушенной сельской местности, проживающая на окраинах Бишкека. В Алматы и Нур-Султане такие анклавы, похожие на гетто, называют «поясом шахида». Вот сейчас он и сработал.

Для предотвращения волны беспорядков уже утром президент своим указом принял решение отправить в отставку правительство Казахстана в полном составе, а ответственными за события были названы министерство энергетики, руководство национальных компаний «КазМунайГаз», «Казахгаз» и глава старого газоперерабатывающего завода. При этом последнего даже арестовали. Вместе с тем происходит и смена лиц из ближайшего окружения первого президента Нурсултана Назарбаева.

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Так, с поста первого заместителя Комитета национальной безопасности (КНБ) уволен племянник Назарбаева Самат Абиш. Отправлен в отставку и госсекретарь Крымбек Кушербаев, отличившийся будучи акимом Мангистауской области в расстреле нефтяников Жанаозена десятилетней давности. При этом на его пост был назначен помощник нынешнего президента Ерлан Карин, ярый русофоб, сторонник пантюркизма и куратор всех националистических движений в РК.

Это говорит в первую очередь о смене караула и об укреплении власти Токаева. Не исключены на этом фоне и другие назначения. Сам президент уже провел совещание с временным кабинетом министров, где обсудил сложившееся положение в стране и меры по урегулированию ситуации, поскольку введенный режим ЧП не привел к прекращению митингов и забастовок. Токаев предложил ввести госрегулирование цен в Мангистауской области и Алматы, а в правительстве по его указу исполняющим обязанности премьера назначен Алихан Смаилов, занимавший до этого пост первого вице-премьера.

Тем временем на 11.00 по местному времени МВД отчиталось о ночных столкновениях в Алматы. По их информации, пострадали 137 полицейских и 53 гражданских лица, госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся 7 пострадавших, из них 4 сотрудника полиции. За время уличных боев в Алматы сожжено 37 полицейских машин. Силовики пока никак не комментируют переход части полицейских на сторону митингующих и о захвате большого количества легковых служебных машин и грузовиков.

Поступают сообщения, что в процессы пытаются вмешать силы извне, активно спонсируя информационную работу в социальных сетях. Ряд созданных групп и паблик в Telegram и WhatsApp спонсируется из Прибалтики, Польши и Украины. Тем самым Запад стремится повлиять на ход протестов внутри Казахстана, навязав свою политическую повестку. Несмотря на то, что события были стихийными, существует угроза захвата руководства движениям олигархическими силами, поддержанных из-за океана.

В свою очередь, несмотря на введение режима ЧП, в Жанаозене продолжается массовый митинг бастующих нефтяников и членов их семей, где по разным оценкам собралось от 10 до 15 тысяч человек, потребовавших вернуть Конституцию 1993 года и провести смену власти.

Уже сформирован Совет аксакалов, который взял на себя всю полноту власти в городе. Вся нефтедобыча в регионе остановлена, а силовики на данный момент пытаются разблокировать аэропорт Актау.

Сегодня с утра начались также митинги в тех городах, где их до этого не было, а именно в русскоязычных областных центрах – Петропавловске, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семипалатинске. Полиция в ряде мест в этих городах пытается применять спецсредства, а где-то бездействует.

Всех взбудоражили новости, поступающие из Актюбинска, где ночной митинг превратился в массовое выступление, в котором принимают участие уже десятки тысяч человек с участием нефтяников, забастовавших и приехавших с промыслов. На их сторону перешла и основная часть полицейских стоявших на площади. Поступают сообщения, что якобы штурмом взято здание акимата области, но среди протестующих произошло разделение на радикалов и умеренных и идет жесткая дискуссия о дальнейших действиях.

Как видим, участники ночных акций пока и не собираются расходиться. Хотя в Уральске, Талдыкоргане, Экибастузе и Астане властям удалось разогнать митинги, протестующие с утра сегодня снова собираются для проведения новых акций и сегодняшний день будет во многом решающим и покажет, сможет ли президент и временное правительство стабилизировать ситуацию, либо забастовки и митинги полностью охватят страну.

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Как известно, сейчас в Алматы продолжаются ожесточенные столкновения, а в Балхаше забастовали и вышли на митинг медеплавильщики корпорации «Казахмыс», требуя повышения зарплаты на 100 процентов.

Снимки с места захвата акимата в Алматы.