В Киеве боятся, что Лукашенко обидится и перестанет продавать топливо для танков

21.09.2020, Москва, Елена Острякова

Не признав белорусские президентские выборы, Верховная рада Украины не только подтолкнула президента Белоруссии Александра Лукашенко к более тесному союзу с Кремлем, но и создала проблемы для экономики своей страны.

Об этом в интервью youtube-канала «Перший Козацький» украинский политолог Руслан Бизяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«228 агентов Кремля» помогают Путину загнать Лукашенко в Москву. Полезные это идиоты или бесполезные, покажет только время, но результат налицо. После этих декларативных заявлений встает вопрос, а все эти торгово-экономические сделки, под которыми стоит подпись Лукашенко, мы тоже признаем недействительными.

Как это отразится, к примеру, на рынке дизельного топлива, на транзите? Белоруссия – это окно, через которое наши товары заходили на рынок России. Дизельное топливо у нас на заправках завтра будет стоить на 2-3 гривны дороже. Европейское топливо будет дороже. Фактически за это политическое заявление мы будем рассчитываться из своего кармана. Это рост цен и снижение нашей покупательной способности», – сказал Бизяев.

Он считает, что все перспективные соглашения между Украиной и Белоруссией будут свернуты.

«Например, по белорусским тракторам, на которые с 2018 года были льготные кредиты для сельского хозяйства. Как теперь мы будем получать запчасти к этой продукции? Там целый комплекс вопросов, которые напрямую влияют на стоимость произведенной у нас или импортируемой продукции», – сказал Бизяев.

Эксперт полагает, что в непубличной плоскости «не все так будет плохо с непризнанием Лукашенко».

«У нас полторы тысячи общей границы с Белоруссией. Зачем нам там проблемы? Сейчас, когда из Белого дома приходят конкретные сигналы, не все будет так однозначно. Развитие украино-белорусских отношений не будет происходить в одной плоскости: признание-непризнание Лукашенко, поддержка или не поддержка протестов. Посмотрим, как это отразится на уровне торгово-экономических отношений», – сказал Бизяев.