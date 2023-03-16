В Киеве готовятся не к потере выхода к морю, а «диктовать свою волю России»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Возобновление работы портов без наложенных Россией ограничений критически важно для восстановления экономики Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила депутат Верховной рады Юлия Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«60% нашей валютной выручки приходят через порты, и мы можем увеличивать этот показатель. Для нас это стратегически важно, потому что, если мы не разблокируем порты, не увеличим их мощность, не построим морскую инфраструктуру, не отремонтируем, экономический рост и восстановление экономики для нас невозможны. Морская логистика самая дешёвая во всех случаях. Поэтому для нас, как для страны, необходимо определиться со стратегией, стать морской державой», – сказала депутат.

Она подчеркнула, что Киеву необходимо разорвать все морские договорённости с Россией, и начать диктовать свою волю остальным причерноморским странам.

«Мы будем и дальше продвигать Украину как морскую державу, и на своём законодательном уровне делать всё, чтобы очистить наши морские побережья от нашего северного соседа. Даже если вы географически посмотрите, мы вторая страна в причерноморском регионе по протяжённости побережья. И мы должны быть такими, диктовать свою волю. Сейчас удачная возможность, чтобы свою повестку дня по черноморскому и азовскому регионам вынести на мировую повестку дня», – подытожила Клименко.