В Киеве готовятся не к потере выхода к морю, а «диктовать свою волю России»
Возобновление работы портов без наложенных Россией ограничений критически важно для восстановления экономики Украины.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила депутат Верховной рады Юлия Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«60% нашей валютной выручки приходят через порты, и мы можем увеличивать этот показатель.
Для нас это стратегически важно, потому что, если мы не разблокируем порты, не увеличим их мощность, не построим морскую инфраструктуру, не отремонтируем, экономический рост и восстановление экономики для нас невозможны.
Морская логистика самая дешёвая во всех случаях. Поэтому для нас, как для страны, необходимо определиться со стратегией, стать морской державой», – сказала депутат.
Она подчеркнула, что Киеву необходимо разорвать все морские договорённости с Россией, и начать диктовать свою волю остальным причерноморским странам.
«Мы будем и дальше продвигать Украину как морскую державу, и на своём законодательном уровне делать всё, чтобы очистить наши морские побережья от нашего северного соседа.
Даже если вы географически посмотрите, мы вторая страна в причерноморском регионе по протяжённости побережья. И мы должны быть такими, диктовать свою волю.
Сейчас удачная возможность, чтобы свою повестку дня по черноморскому и азовскому регионам вынести на мировую повестку дня», – подытожила Клименко.
Спасибо!
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