В Киеве кусают локти: Крымчане не хотят быть с Украиной

05.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина не может предоставить миру доказательства каких-либо недовольств жителей Крыма воссоединением полуострова с Россией.

Об этом в эфире канала «Общественное Крым» заявила украинская пропагандистка Янина Соколова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Деоккупировать территорию должна армия, но точно не народные восстания украинцев», – сказала ведущая канала Лариса Волошина.

«Согласна, но путь возвращения Крыма – это не только путь дипломатии и не только военный путь, – ответила Соколова. – Это идеологический путь тех, кто хочет или не хочет быть на этих территориях. Когда будет большое количество людей, большинство, кто не хочет и будет откровенно и смело говорить об это вслух, тогда уже будут и действия других вокруг, и наших западных партнёров».

«Вы слышали это высказывание Трампа на G8, там был Путин, и Трампа спрашивали относительно Украины, он сказал: по моей информации, крымчане, типа, сами захотели быть с Россией, мои опросы так об этом говорят. А если бы на такое было сопротивления, то и мнения, и наша артикуляция – это в ПАСЕ, на разных форумах – давосский, G8, G6, заседания Европарламента – это бы звучало лучше.

А сейчас мы только можем артикулировать информацией относительно арестов инакомыслящих и крымских татар, но массово люди, к сожалению, боятся или не хотят», – признала пропагандистка.