В Киеве обвинили Запад в желании сжечь ВСУ в котлах

Вадим Москаленко.  
17.02.2023 22:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Страны западного блока отправляют безоружных бандеровцев на смерть ради того, чтобы утопить Украину в крови и добиться выгодных условий мира.

Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока отправляют безоружных бандеровцев на смерть ради того, чтобы утопить Украину в...

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Ведущая отметила, что по итогам последнего «Рамштайна» Украине не дали практически никакого вооружения, однако НАТО собирается уже весной погнать ВСУ в масштабное наступление.

«Почему нас отправляют без того, что нам необходимо? Без артиллерии, истребителей, ракет 300+. И говорят о контрнаступлении публично», – спросила она.

По мнению Чаплыги, Запад собирается утилизировать как можно больше бандеровцев для того, чтобы потом проще было добиться необходимых условий мира.

«Нас хотят сжечь. Потому что перед каждым «Минском-2» всегда возникает Иловайск. Точно так же, как перед каждым «Стамбулом» должен быть свой Иловайск.

Если вы не хотите по-хорошему «Стамбул-2», то будет по-плохому, причём быстро. Вот, что нам сказал Запад. Где самолёты? – Свободны. Где танки? – Свободны. Тебе сказали: «Стамбул-2» сейчас, по-хорошему», – возмутился он.

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