В Киеве паникуют: Новая тактика русских делает бесполезными украинские РЛС

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В последний месяц украинские вооруженные формирования несут серьезные потери от комплексных действий российских систем РЭБ, авиации и артиллерии.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит эксперт киевского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, отметивший, что в России немало времени потратили на разработку новых тактик, результат которых можно увидеть в районе Авдеевки.

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«Работает это примерно так: ударная авиация наносит удары ФАБ с УМПК по позициям артиллерии Сил обороны, выбивая часть пушек и заставляя остальные маневрировать. Одновременно с этим максимально близко к переднему краю выдвигают станции РЭБ, способные обнаруживать и подавлять РЛС ПВО, станции разведки, управления и наведения ракет, просто наши ЗРК. С началом радиоэлектронного удара позиции РЛС атакуют самолеты, вооруженные противорадиолокационными ракетами Х-31п или Х-58. Часть РЛС враг уничтожает, часть временно выключаем мы сами, часть маневрирует, сохранившие боеспособность вынуждены работать в условиях мощных радиопомех, то есть определенное время наша ПВО видит воздушное пространство плохо», – пишет Кевлюк в статье, опубликованной киевским антироссийским пропагандистскими порталом «Левый берег».

После этого, продолжает он, российская артиллерия, пользуясь перемещением украинской, разворачивается максимально близко к передовой и начинает выбивать ЗРК дальней и средней зоны, С-300 и «Буки», на определенный период создавая условия относительно спокойных действий своей авиации.

Кроме того, для охоты на ЗРК русские широко применяют БПЛА «Орлан» и барражирующие боеприпасы «Ланцет».

«Что в итоге? Русские наносят серьезные удары по Силам обороны в течение последнего месяца. То, что Силы обороны провели несколько успешных контратак, сорвав попытки противника окружить город, не отменяет определенных проблем. Нам явно не хватает комплексов РЭБ, способных противодействовать авиации противника и применяемого им оружия. Мы год отбиваем мощные ракетно-авиационные удары, а запасы зенитных управляемых ракет Украины безграничны никогда не были», – сокрушается автор.

Он подчеркивает, что не много такого рода боеприпасов и в мире, поскольку их производитель – Россия.

«То, что предоставляют союзники, улучшает наши возможности, но большая часть поглощается необходимостью покрывать боевые потери. Кроме того, ходят слухи, что два поставленных Испанией ЗРК MIM-23 I-HAWK были в неисправном состоянии и их вернули для ремонта. Вопрос пополнения запаса зенитных управляемых ракет для IRIS-T, NASAMS, Skyguard/Aspide, Crotale и всех других систем также острый. Думаю, что наращивание возможностей наших Воздушных сил по радиоэлектронному противодействию вражеской авиации, ее БПЛА сегодня имеет более высокий приоритет, чем получение F-16», – резюмирует Кевлюк.