В Киеве потребовали от Германии срочно поделиться «Пэтриотами»

Украина не получит два десятка запрашиваемых комплексов ПВО Patiot, но какие-то единицы поступят в ближайшие недели.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военный эксперт Сергей Кузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кузан при этом подсчитал, что в Германии есть около 20 таких комплексов, и ей не обязательно нужны все они, так что ФРГ могла бы и «поделиться» с Украиной.

«Процесс будет нелегкий, но есть определенный оптимизм, об этом заявляет и президент, что постепенно мы будем получать дополнительные комплексы уже в ближайшее время. Это вопрос нескольких недель, когда этот процесс будет запущен у наших союзников… Мы не получим два десятка, и вообще речь идет не о десятках комплексов в ближайшее время, но по крайней мере, постепенно, так сказать, поштучно, есть надежда, что мы будем их получать…

В этом нет проблем. Вся проблема, конечно же, в политическом решении. И, кстати, военные понимают необходимость передачи, они сами готовят отчеты, передают тем же немцам. Их комитет по национальной безопасности на самом деле поддержал передачу нам дополнительных комплексов Patriot. Порядка 20 комплексов, которые сегодня находятся в Германии, при всем уважении, но Германия не находится под таким риском, и очевидно, что она могла бы поделиться этими комплексами. То же касается и других стран Центральной Европы», – разошелся Кузан.