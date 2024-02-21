В Киеве призывают нежелающих воевать европейцев готовиться к мобилизации

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Населения стран ЕС не хочет воевать против России, но их политики всё равно готовятся к такому сценарию.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая данные некоторых опросов в Европе, европейцы даже за себя не готовы воевать. Не все, потому что в Финляндии высокий уровень готовности воевать за себя. А вот в странах Западной Европы, континентальной Европ – здесь проблема гораздо сильнее», – сказал Фесенко.

Однако он подчеркнул, что европейские политики всё-таки готовятся к войне.

«Уже идёт, обсуждается тема возвращения неких механизмов набора в армию, а не только служба по контракту. Необходимо увеличивать численность вооружённых сил. Эта проблема обсуждается в Германии, Великобритании. А британцы столкнулись, что люди не хотят служить в армии. И в этом проблема», – добавил политолог.